Toute la Bavière attend le verdict : le retour tant attendu pour Vincent Kompany face au Real ?

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Harry Kane a fait son retour à l'entraînement. Le Bayern Munich et Vincent Kompany auront bien besoin de lui contre le Real Madrid.

Le Bayern Munich se prépare pour le gros choc de la semaine en Ligue des Champions face au Real Madrid. Le match aller se jouera mardi au Santiago Bernabeu.

Ces derniers jours, Vincent Kompany et son staff ont vécu dans l'incertitude quant à la disponibilité d'Harry Kane. L'attaquant n'a d'ailleurs pas pris part au match de ce week-end contre Freiburg, remporté après une fin de match mémorable.

Kane remis juste à temps ?

Le buteur anglais était revenu de la trêve internationale avec une petite blessure contractée à l'entraînement. Le Rekordmeister avait vite compris que la rencontre face à Freiburg arrivait trop tôt, mais voulait absolument le remettre sur pied pour défier le Real.

Aujourd'hui, Kane a fait son retour à l'entraînement, il a surtout travaillé individuellement mais s'est tout de même adonné à quelques exercices de conclusion. L'enthousiasme est de mise au sein du staff.


"Les kinés y travaillent. Harry est constamment au club et se fait soigner. Nous croyons que ça va marcher" s'avance le directeur sportif Max Eberl. L'attaquant star du Bayern figure d'ailleurs dans le groupe retenu par Vincent Kompany.

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