Un Mauve a gagné des points : "Son entrée au jeu a fait du bien"

La deuxième période anderlechtoise s'est avérée bien meilleure que la première, grâce notamment à un rééquilibrage du onze de la part de Jérémy Taravel. Mario Stroeykens a fait beaucoup de bien.

À la pause, cela paraissait évident : les mêmes onze joueurs ne pouvaient pas remonter sur le terrain après 45 minutes d'un tel niveau. La victime expiatoire aura été Adriano Bertaccini, de manière assez compréhensible tant l'attaquant aura été à côté de ses pompes toute la première mi-temps.

Mario Stroeykens l'a remplacé, et n'a pas vraiment joué le même rôle : il est plutôt venu renforcer l'entrejeu, qui s'est fait marcher dessus en première période. "L'entrée de Stroeykens nous a fait beaucoup de bien", se réjouissait Jérémy Taravel.

Mario Stroeykens a gagné des points pour la suite des Playoffs

"Il est parvenu à garder le ballon et a dynamisé cette équipe", estime le coach du RSCA, à raison. Ce n'est certainement pas un hasard si Llansana et De Cat, nulle part avant la pause, ont retrouvé leur football une fois Mario Stroeykens entré.

Ce changement de visage a permis à Anderlecht de se refaire une santé. "La qualité au ballon, on l'a, c'est indéniable", affirme Taravel, peut-être de manière un peu optimiste cette fois. "Mais l'engagement et l'intensité que nous sommes capables de mettre étaient totalement absents en première période".

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Pour Stroeykens, c'est un sacré argument en faveur d'une titularisation dans les semaines à venir, alors qu'il semblait faire partie des joueurs pointés du doigt par Taravel avant la trêve et en fin de phase classique concernant, justement, un manque d'envie. Message reçu ?