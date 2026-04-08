🎥 Arthur Theate n'a pu que constater les dégâts : un Belge marque le premier but de sa carrière en Bundesliga

Alessio Castro-Montes est resté plus de deux mois à l'infirmerie. Il a fêté son retour à la compétition de la plus belle des manières.

La première saison d'Alessio Castro-Montes en Allemagne est décidément faite de hauts et de bas. Transféré de l'Union Saint-Gilloise à Cologne l'été dernier, le piston belgo-espagnol a vécu une première partie de saison très difficile (une seule titularisation en Bundesliga (lors de laquelle il a été sorti à la mi-temps).

En janvier, il a enfin reçu sa chance et l'a joliment saisie, délivrant trois assists en cinq matchs. On le pensait alors lancé. C'était sans compter sur une blessure musculaire survenue au début du mois de février.

Un retour sur les chapeaux de roue

Castro-Montes est ainsi resté deux mois à ronger son frein à l'infirmerie. Dimanche dernier, il était de retour dans la sélection pour la première fois à l'occasion du déplacement chez l'Eintracht Francfort d'Arthur Theate.

Les choses étaient assez mal embarquées, puisque l'Eintracht a marqué deux buts en trois minutes pour décanter la rencontre dans la dernière demi-heure. Lorsque Castro-Montes est monté au jeu, Cologne avait toutefois réduit le score à 2-1.

Et c'est notre compatriote qui s'est payé le luxe d'égaliser, profitant de la désorganisation de la défense de Francfort. Pendant qu'Arthur Theate pestait, Alessio Castro-Montes était en pleine euphorie après le tout premier but de sa carrière en Bundesliga.



