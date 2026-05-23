Quatre poteaux et des frayeurs jusqu'au bout : Lommel nouveau venu en D1A !

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Quatre poteaux et des frayeurs jusqu'au bout : Lommel nouveau venu en D1A !
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Lommel a décroché sa montée en D1A en contraignant Dender au match nul. L'élite belge accueillera donc un nouveau venu la saison prochaine, tandis que Dender retrouvera la D1B, deux ans après l'avoir quittée.

Après la défaite 3-2 en Campine au match aller, Yannick Ferrera et Dender étaient dos au mur pour cette finale face à Lommel : il fallait gagner pour espérer conserver sa place en première division. La lanterne rouge de D1A a donc aligné son meilleur onze (avec notamment le futur Standardman Bruny Nsimba comme capitaine) et a pris le début de match en main.

On jouait ainsi dans le camp de Lommel, sans toutefois beaucoup de danger pour Matthias Pieklak. Le gardien campinois a dû s'illustrer pour la première fois après 20 minutes, sur un face-à-face mal géré par Nsimba. Dender était lancé : dans la foulée, Pieklak a encore dû sortir un ballon chaud de Roman Kvet.

Dender pousse, en vain

Peu après la demi-heure, il a accompagné avec un certain soulagement une frappe de Noah Mbamba passée peu à côté. Le temps fort de Dender a continué jusqu'au repos, avec une frappe d'Nsimba sur le poteau et un nouvel arrêt de Pieklak pour maintenir le score de 0-0 en l'état.

Malmené, Lommel a offert un autre visage à la reprise. Les visiteurs ont à leur tour touché le poteau sur un centre de Sam Le Grand dévié par Nathan Rodes, qui avait pris Gauthier Gallon à contre-pied. Le récent quatrième de D1B n'était pas à l'abri pour autant : peu après l'heure de jeu, Nsimba se présentait à nouveau face à Pieklak mais ne parvenait toujours pas à débloquer le marquoir, se faisant ensuite signaler hors-jeu en prime.

Lommel plie mais ne rompt pas

Dender était de retour à l'attaque, avec encore le poteau pour le contrarier : cette fois, c'est une reprise de la tête de Desmond Acquah sur coup franc qui a heurté le cadre. Les minutes s'égrainaient et Dender ne parvenait toujours pas à trouver la faille malgré de nouvelles occasions, dont une tentative à la retourne de David Toshevski au-dessus du but et une autre bicyclette de Mohamed Berte...à nouveau sur le cadre.

Lommel a finalement tenu bon jusqu'au bout. Avec les nombreux achats du club ces dernières années et le soutien du City Football Group, la pression était là, mais les Campinois l'ont fait : 24 ans après la radiation du matricule 1986 du KFC Lommel, la ville aura à nouveau un club en première division. De son côté, Dender conclut sa saison cauchemardesque par une relégation en D1B.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lommel SK
FCV Dender EH

Plus de news

LIVE : Score nul et vierge au repos du choc wallon Live

LIVE : Score nul et vierge au repos du choc wallon

21:36
Soutien du groupe et de Rudi Garcia ? Eden Hazard lève le voile sur la nature de sa présence au Mondial

Soutien du groupe et de Rudi Garcia ? Eden Hazard lève le voile sur la nature de sa présence au Mondial

21:30
La délivrance dans le moneytime : un ancien Diablotin va découvrir la Premier League la saison prochaine

La délivrance dans le moneytime : un ancien Diablotin va découvrir la Premier League la saison prochaine

21:00
🎥 Il n'y a pas que Tielemans : boudé par Rudi Garcia, un autre milieu belge fait mouche en finale

🎥 Il n'y a pas que Tielemans : boudé par Rudi Garcia, un autre milieu belge fait mouche en finale

20:00
"Je me suis senti instrumentalisé" : la mise au point très sèche de Christos Tzolis

"Je me suis senti instrumentalisé" : la mise au point très sèche de Christos Tzolis

19:30
Quatre mois plus tard, il n'a pas encore digéré son C4 : Besnik Hasi se lâche sur Marc Coucke !

Quatre mois plus tard, il n'a pas encore digéré son C4 : Besnik Hasi se lâche sur Marc Coucke !

19:00
1
De la D3 au titre : tremblement de terre au Luxembourg, Roman Ferber va jouer la Ligue des Champions !

De la D3 au titre : tremblement de terre au Luxembourg, Roman Ferber va jouer la Ligue des Champions !

18:30
C'est fait : un milieu de terrain belge champion à l'autre bout de la planète !

C'est fait : un milieu de terrain belge champion à l'autre bout de la planète !

18:00
Pep Guardiola ému par Kevin De Bruyne : "Plus beau que tous les titres remportés ensemble"

Pep Guardiola ému par Kevin De Bruyne : "Plus beau que tous les titres remportés ensemble"

17:30
Un tournant dans sa carrière ? Dortmund a tranché pour Julien Duranville

Un tournant dans sa carrière ? Dortmund a tranché pour Julien Duranville

16:45
Comme chez lui au Standard : le retour de Nicolas Raskin à l'Académie

Comme chez lui au Standard : le retour de Nicolas Raskin à l'Académie

16:00
1
Pas de match à Sclessin, un Mondial tronqué ? Le Congo à l'isoment pendant trois semaines !

Pas de match à Sclessin, un Mondial tronqué ? Le Congo à l'isoment pendant trois semaines !

15:30
Merci papy : la blague du noyau brugeois à Simon Mignolet à la veille de son tout dernier match

Merci papy : la blague du noyau brugeois à Simon Mignolet à la veille de son tout dernier match

15:00
La D1 FFA vers un nouveau combat juridique ? "Prendre un avocat ? On y pense"

La D1 FFA vers un nouveau combat juridique ? "Prendre un avocat ? On y pense"

14:30
Il peut oublier la Coupe du Monde : le sort d'un binational de l'Union divise

Il peut oublier la Coupe du Monde : le sort d'un binational de l'Union divise

14:00
1
Officiel : un ancien d'Anderlecht et de l'Union poussé vers la sortie au Vietnam

Officiel : un ancien d'Anderlecht et de l'Union poussé vers la sortie au Vietnam

13:30
1
Simon Mignolet va commencer un autre sport : "J'espère qu'il sera plus souvent à la maison"

Simon Mignolet va commencer un autre sport : "J'espère qu'il sera plus souvent à la maison"

13:00
Pep Guardiola ambassadeur du... SK Lommel ? On en prend la direction !

Pep Guardiola ambassadeur du... SK Lommel ? On en prend la direction !

10:30
Vincent Euvrard croisera les doigts : deux joueurs du Standard pourraient être suspendus pour le barrage

Vincent Euvrard croisera les doigts : deux joueurs du Standard pourraient être suspendus pour le barrage

12:30
1
Le prochain sujet à trancher à Anderlecht : Antoine Sibierski aurait fait son choix concernant Jeremy Taravel

Le prochain sujet à trancher à Anderlecht : Antoine Sibierski aurait fait son choix concernant Jeremy Taravel

12:00
2
Qui jouera le barrage européen ? "Le Standard ne m'impressionne pas, Charleroi aurait dû être dans le top 6"

Qui jouera le barrage européen ? "Le Standard ne m'impressionne pas, Charleroi aurait dû être dans le top 6"

11:30
8
Le Standard pour l'Europe, Charleroi pour l'honneur : suivez le choc wallon en direct commenté (20h45)

Le Standard pour l'Europe, Charleroi pour l'honneur : suivez le choc wallon en direct commenté (20h45)

11:00
Nouvelles révélations accablantes concernant Herman Van Holsbeeck : "Notre coffre-fort était trop petit"

Nouvelles révélations accablantes concernant Herman Van Holsbeeck : "Notre coffre-fort était trop petit"

10:00
8
La fin d'un long feuilleton : la décision finale serait tombée pour Aleksandar Stankovic

La fin d'un long feuilleton : la décision finale serait tombée pour Aleksandar Stankovic

09:30
2
Et maintenant, quel avenir pour Yari Verschaeren ? Cinq clubs se positionnent pour l'attirer

Et maintenant, quel avenir pour Yari Verschaeren ? Cinq clubs se positionnent pour l'attirer

09:00
2
Il reste quelques places pour les indécis : vers un presque sold-out de Sclessin pour Standard - Charleroi

Il reste quelques places pour les indécis : vers un presque sold-out de Sclessin pour Standard - Charleroi

08:30
Majeed Ashimeru, de non repris à... capitaine à la Coupe du monde ? Un U23 d'Anderlecht pourrait l'accompagner

Majeed Ashimeru, de non repris à... capitaine à la Coupe du monde ? Un U23 d'Anderlecht pourrait l'accompagner

08:00
Mile Svilar encore récompensé en Italie : aucun Diable Rouge à l'honneur cette saison en Serie A

Mile Svilar encore récompensé en Italie : aucun Diable Rouge à l'honneur cette saison en Serie A

07:30
La der' pour Charleroi, l'avant-der' pour le Standard ? Les compositions probables du choc wallon

La der' pour Charleroi, l'avant-der' pour le Standard ? Les compositions probables du choc wallon

07:00
Saison historique pour Lens : les Sang et Or remportent leur première Coupe de France face à Nice et Vanhoutte

Saison historique pour Lens : les Sang et Or remportent leur première Coupe de France face à Nice et Vanhoutte

06:30
Deux buts en finale : l'ancien attaquant de Genk offre la Coupe de Turquie à Trabzonspor

Deux buts en finale : l'ancien attaquant de Genk offre la Coupe de Turquie à Trabzonspor

23:10
Téléfoot finalement sauvé ? TF1 envisagerait un énorme retournement de situation

Téléfoot finalement sauvé ? TF1 envisagerait un énorme retournement de situation

22:36
C'est quasiment terminé : Wouter Vrancken a pris sa décision

C'est quasiment terminé : Wouter Vrancken a pris sa décision

22:01
Catastrophe pour plusieurs clubs belges après la chute du RWDM Brussels

Catastrophe pour plusieurs clubs belges après la chute du RWDM Brussels

21:41
Presque 40 millions d'euros : le Club de Bruges s'assure un énorme pactole

Presque 40 millions d'euros : le Club de Bruges s'assure un énorme pactole

22/05
3
"Nous voulons ramener le trophée" : le Bayern de Vincent Kompany à 90 minutes d'un nouveau titre

"Nous voulons ramener le trophée" : le Bayern de Vincent Kompany à 90 minutes d'un nouveau titre

22/05

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 9
KV Malines KV Malines 2-2 FC Bruges FC Bruges
La Gantoise La Gantoise 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 1-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved