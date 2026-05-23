Quatre poteaux et des frayeurs jusqu'au bout : Lommel nouveau venu en D1A !

Lommel a décroché sa montée en D1A en contraignant Dender au match nul. L'élite belge accueillera donc un nouveau venu la saison prochaine, tandis que Dender retrouvera la D1B, deux ans après l'avoir quittée.

Après la défaite 3-2 en Campine au match aller, Yannick Ferrera et Dender étaient dos au mur pour cette finale face à Lommel : il fallait gagner pour espérer conserver sa place en première division. La lanterne rouge de D1A a donc aligné son meilleur onze (avec notamment le futur Standardman Bruny Nsimba comme capitaine) et a pris le début de match en main.

On jouait ainsi dans le camp de Lommel, sans toutefois beaucoup de danger pour Matthias Pieklak. Le gardien campinois a dû s'illustrer pour la première fois après 20 minutes, sur un face-à-face mal géré par Nsimba. Dender était lancé : dans la foulée, Pieklak a encore dû sortir un ballon chaud de Roman Kvet.

Dender pousse, en vain

Peu après la demi-heure, il a accompagné avec un certain soulagement une frappe de Noah Mbamba passée peu à côté. Le temps fort de Dender a continué jusqu'au repos, avec une frappe d'Nsimba sur le poteau et un nouvel arrêt de Pieklak pour maintenir le score de 0-0 en l'état.

Malmené, Lommel a offert un autre visage à la reprise. Les visiteurs ont à leur tour touché le poteau sur un centre de Sam Le Grand dévié par Nathan Rodes, qui avait pris Gauthier Gallon à contre-pied. Le récent quatrième de D1B n'était pas à l'abri pour autant : peu après l'heure de jeu, Nsimba se présentait à nouveau face à Pieklak mais ne parvenait toujours pas à débloquer le marquoir, se faisant ensuite signaler hors-jeu en prime.

Lommel plie mais ne rompt pas

Dender était de retour à l'attaque, avec encore le poteau pour le contrarier : cette fois, c'est une reprise de la tête de Desmond Acquah sur coup franc qui a heurté le cadre. Les minutes s'égrainaient et Dender ne parvenait toujours pas à trouver la faille malgré de nouvelles occasions, dont une tentative à la retourne de David Toshevski au-dessus du but et une autre bicyclette de Mohamed Berte...à nouveau sur le cadre.





😧 | Le FC Dender est privé d’un but crucial par le poteau. 🥅💥 #DENLOM pic.twitter.com/glyei8jX9X — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) May 23, 2026

😱 | Quel but de classe mondiale cela aurait pu être de Mo Berte ! 🚲🔥 #DENLOM pic.twitter.com/f3jNwRmnGB — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) May 23, 2026

Lommel a finalement tenu bon jusqu'au bout. Avec les nombreux achats du club ces dernières années et le soutien du City Football Group, la pression était là, mais les Campinois l'ont fait : 24 ans après la radiation du matricule 1986 du KFC Lommel, la ville aura à nouveau un club en première division. De son côté, Dender conclut sa saison cauchemardesque par une relégation en D1B.