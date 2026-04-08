Frédéric Taquin prochain entraîneur de Charleroi ? Il répond

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Hans Cornelis a pris la porte à Charleroi. Assez naturellement, l'un des noms qui reviennent pour lui succéder est celui de Frédéric Taquin.

C'est la grosse surprise de cette semaine au sein du football : à la suite des mauvais résultats récents du Sporting Charleroi, Hans Cornelis a pris la porte. Dix matchs sans victoire : alors qu'il avait été prolongé après son intérim convaincant, le coach des Zèbres a été mis dehors par Nicolas Frutos, nouveau directeur sportif.

Une décision qui va encore relancer le carrousel des entraîneurs en Jupiler Pro League. Mario Kohnen dirigera les Zèbres jusqu'en fin de saison mais après, Frutos amènera "son" entraîneur... et un nom circule assez naturellement.

Frédéric Taquin pas contacté par Charleroi

En effet, Nicolas Frutos ne serait-il pas tenté d'amener au Mambourg celui avec lequel il a collaboré à l'Easi Arena, à savoir Frédéric Taquin ? Ce dernier étant qui plus est carolo, la connexion est vite faite. Taquin a réagi à cette suggestion sur le plateau de RTL Play.

"Je n'ai pas été contacté, et j'ai l'impression qu'ils vont continuer avec leur staff jusqu'au bout. Je connais super bien Mario et on s’entend super bien. On était aux cours UEFA Pro ensemble et c’est un top mec humainement, comme l’était Hans", affirme Fred Taquin. 


"C’est bien qu’ils lui fassent confiance. Ils n’ont rien à perdre et il travaille vraiment très bien. Je lui souhaite tout le meilleur puis on verra ce que Charleroi prendra comme décision", conclut-il. La RAAL, de son côté, aura une nouvelle balle de match le week-end prochain pour assurer son maintien après être passé à côté contre Dender le week-end passé. 

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