Coup dur pour le Club de Bruges : Simon Mignolet sera absent plusieurs semaines

Coup dur pour le Club de Bruges, Simon Mignolet s'est blessé à l'entraînement. Il sera absent plusieurs semaines.

"Une légère blessure aux ischio-jambiers a été constatée chez notre gardien après l’entraînement", a révélé le Club de Bruges ce jeudi après-midi dans un communiqué publié sur son site web.

"Simon sera absent pendant quelques semaines. Le staff médical du Club de Bruges et Simon Mignolet mettent tout en œuvre pour qu’il puisse retrouver les terrains le plus rapidement possible."

Alors qu'il a annoncé mettre un terme à sa carrière en fin de saison, Simon Mignolet fait face à un nouveau coup dur. Le Club de Bruges n'a pas communiqué sur la durée exacte de son absence, mais "une légère blessure aux ischio-jambiers" laisse penser qu'il sera absent 2 à 3 semaines.

Ce n'est pas la première fois que Simon Mignolet devra s'écarter des terrains cette saison. Il a également connu des absences pour une déchirure aux adducteurs et une blessure des muscles abdominaux.

Nordin Jackers pour le remplacer



Cette blessure semble plus légère et il devrait revenir plus rapidement. Nordin Jackers devrait évoluer dans les cages Blauw en Zwart en attendant son retour. Ce samedi, le Club de Bruges se déplacera à Saint-Trond pour le compte de la deuxième journée des Champions' Playoffs.