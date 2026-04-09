Le jeune joueur rescapé de l'incendie de Crans-Montana, Tahirys Dos Santos, est de retour sur les terrains

Tahirys Dos Santos, rescapé de l'incendie de Crans-Montana, a fait son retour à l'entraînement près de quatre mois après le drame.

Tahirys Dos Santos fait partie des 115 personnes gravement blessées suite à cet incendie, où 41 personnes ont perdu la vie. Cela avait eu lieu la nuit du Nouvel An dans une boîte de nuit de la station suisse de Crans-Montana. Le joueur a subi une greffe de peau et ne devra pas s'exposer sans protection aux rayons du soleil pendant au moins une année. À noter que sa petite amie, Coline, avait également survécu.

La publication Instagram de Tahirys Dos Santos

C'est via une publication partagée par le joueur sur son compte Instagram ce mercredi que l'on peut l'apercevoir en train de s'entraîner dans les installations du FC Metz. "In progress…⏳ (traduit par en cours)", a-t-il écrit.

Le Français évolue principalement avec l’équipe B du FC Metz, pensionnaire de National 3. Il a également déjà été repris avec l’équipe première en 32e de finale de Coupe de France, sans monter au jeu lors de la victoire 0-3 de son équipe contre l’ASC Biesheim le 20 décembre dernier.

Son dernier match, avant le terrible incendie de Crans-Montana, remonte au 14 décembre. Le FC Metz B s'était incliné 1-4 contre l'Olympique Charleville. Tahirys Dos Santos était titulaire et avait disputé toute la rencontre.





On ignore pour le moment quand il recommencera à jouer des matchs. Mais une chose est sûre : le revoir à l'entraînement est déjà très positif pour celui qui est passé proche de la mort le 1er janvier dernier alors qu'il était en vacances en Suisse.