"Si tu veux, je t'envoie le règlement" : l'interaction amusante entre Mika Godts et l'arbitre d'Ajax - Twente

"Si tu veux, je t'envoie le règlement" : l'interaction amusante entre Mika Godts et l'arbitre d'Ajax - Twente
Photo: © photonews
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Les nerfs sont mis à rude épreuve du côté de l'Ajax Amsterdam. Lors de la réception de Twente, Mika Godts s'est frustré d'une décision de l'arbitre, avant d'avoir une interaction très amusante avec lui.

Le week-end dernier, l'Ajax Amsterdam a connu une nouvelle mésaventure et a chuté une nouvelle fois face au FC Twente de John van den Brom. Les ajacides se trouvent désormais à la... cinquième place du championnat des Pays-Bas.

La frustration était palpable dans les rangs Amstellodamois, surtout après une phase de jeu litigieuse où plusieurs joueurs se sont adressés à l'arbitre Sander van der Eijk. "Ref, c'est un sport d'hommes, non ?", a d'abord lancé le jeune milieu de terrain Sean Steur, ensuite rejoint par Mika Godts.

L'arbitre a immédiatement tenté d'éloigner le jeune Diable Rouge. "Dégagez, dégagez !", a-t-il crié fermement. Mais Mika Godts n'avait pas l'intention de se laisser faire. "Quoi, dégager ? Quoi, dégager ?", a-t-il répondu, visiblement irrité.

L'interaction amusante entre Mika Godts et l'arbitre d'Ajax - Twente

L'arbitre Van der Eijk s'est alors tourné vers le capitaine Youri Baas, lui demandant d'intervenir auprès de son coéquipier pour le calmer. "Tu es le nouveau capitaine, n'est-ce pas ? On peut parler, il n'y a pas de souci. Mais éloigne Mika."

Godts a alors insisté. "Pourquoi il n'y a pas faute à cet endroit, mais bien là-bas ?" Et l'arbitre de lui répondre. "Si vous posez la question à cent arbitres, ils siffleront cent fois. Vous savez comment c'est."

La discussion prit alors une tournure humoristique lorsque Mika Godts demanda. "C'est dans le règlement ?" Van der Eijk a conclu. "Bien sûr. Je vous l'envoie. Il est très long, 130 pages de 17 lignes", avant que les deux hommes ne s'éloignent en souriant.

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