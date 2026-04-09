Un tirage favorable ? La Belgique U17 connaît son groupe pour l'Euro

Les U17 de la Belgique ont impressionné le mois dernier lors des qualifications pour l'Euro. Grâce à un 9 sur 9, ils ont validé leur billet pour l'Euro et pour la Coupe du monde. Ils en savent désormais un peu plus sur ce qui les attend.

Les U17 belges ont réalisé un très beau parcours lors des qualifications pour l’Euro. L’objectif principal, décrocher une place pour la phase finale, a été atteint avec brio. La Serbie, la Suisse et Chypre ont été battues, synonyme de qualification pour l’Euro mais aussi pour la Coupe du monde.

Le tirage au sort de l’Euro

Le Championnat d’Europe U17 se disputera au printemps, juste après la saison, en Estonie du 25 mai au 7 juin. La Coupe du monde suivra plus tard dans l’année, en novembre, au Qatar. Désormais, les jeunes Diables Rouges connaissent leur sort pour l’Euro en Estonie.

Le tirage s’est tenu ce jeudi midi à Tallinn. Les Belges ont été placés dans le groupe du pays hôte, l’Estonie, ce qui leur permet d’éviter d’entrée un autre gros morceau, puisque les sept autres équipes sont toutes des vainqueurs de groupe.

Les Diables Rouges affronteront finalement la Croatie et la grande nation qu’est l’Espagne, en plus de l’Estonie. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales, un cap que les Belges peuvent espérer franchir.



Dans l’autre groupe, on retrouve l’Italie, la France, le Danemark et le Monténégro. Au final, les Belges ne s’en sortent pas si mal, à l’exception de l’Espagne. Une victoire contre l’Estonie sera en tout cas indispensable, que ce soit à Tallinn ou à Rakvere.