Vanhaezebrouck pas impressionné par un candidat au titre: "Tout simplement faible"

L'Union s'est imposée face à Saint-Trond lors de la 1re journée des Champions Play-offs. Une victoire précieuse dans la lutte pour le titre, mais Hein Vanhaezebrouck n'est pas convaincu.

L'Union Saint-Gilloise s'est certes imposée contre Saint-Trond, mais une fois de plus, ce n'était pas vraiment impressionnant. Mais le faut-il vraiment ? Si elle continue sur ce rythme, l'USG sera championne sans briller.

L'Union n'a pas séduit Hein Vanhaezebrouck

"En Ligue des champions, l'Union m'a bien séduit. Là, elle faisait plus que seulement défendre. Mais non, même contre Saint-Trond, je n'ai encore une fois pas été séduit", a déclaré Hein Vanhaezebrouck dans Het Nieuwsblad.

"C'était tout simplement faible. Avec des choix bizarres, aussi. Jouer avec un seul attaquant et, pour le reste, uniquement des milieux qui ont peu de capacité à marquer. Ça, on le sait déjà pour El Hadj. Zeneli a une bonne qualité de frappe, mais il n'est pas vraiment un finisseur non plus. »

L'analyste émet aussi quelques réserves concernant le nouvel attaquant Biondic. Il faut dire qu'il y avait aussi, ce week-end, Rodriguez, Fuseini et Florucz sur la touche en plus de Promise David.



Les prochaines semaines devront montrer dans quelle mesure l'Union est suffisamment tranchante offensivement pour aller chercher le titre. Quoi qu'il en soit, la lutte s'annonce très intense entre le Club de Bruges et l'Union... à moins qu'un troisième larron ne vienne s'en mêler.