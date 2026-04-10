Officiel : le cauchemar se confirme pour le RWDM, débouté par le CEPANI

Le RWDM avait contesté sa déduction de trois points imposée par la Commission des Licences. Mais les Bruxellois ont été déboutés.

Il y a un an encore, le RWDM entrevoyait une remontée en D1A. Mais depuis l'échec de fin de saison, la descente aux enfers s'est amorcée et ne semble pas vouloir s'arrêtér. En grand danger sur le terrain, le club l'est encore plus en dehors.

Avant même la priorité absolue, éviter la faillite, la direction se battait pour régler un autre point : éviter la décuction de trois points décidée par la Commission des Licences de l'Union belge de football pour avoir failli à son obligation de fournir différents documents et preuves de paiement relatifs à certains transferts.

Décision confirmée pour le RWDM

Pour cela, le RWDM s'est porté devant le C-SAR, la section sportive du CEPANI, le centre belge d'arbitrage de Bruxelles. La décision du C-SAR a été communiquée au RWDM aujourd'hui, les trois points en jeu seront bien retirés à l'équipe.

"Le club regrette l'issue de cette procédure, tout en respectant pleinement la décision rendue. Le RWDM reste et restera pleinement mobilisé afin d'assurer la stabilité du club, de défendre ses intérêts et de préparer les prochaines échéances" a expliqué le RWDM dans son communiqué officiel.



Les Molenbeekois occupent donc la 13e place de D1B avec 30 points, soit trois de moins que les Francs Borains et quatre de moins que Seraing et le Lierse, à deux journées de la fin de la phase régulière.