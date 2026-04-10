"Stupide néerlandais" : comment Paul Gheysens a totalement dégoûté Mark Van Bommel à l'Antwerp

Mark Van Bommel avait quitté l'Antwerp à cause de gros désaccords avec le propriétaire Paul Gheysens. Petit à petit, le Néerlandais revient sur cette période, et on comprend rapidement qu'il a été dégoûté par les agissements du patron du Great Old.

"Nous sommes devenus champions de Belgique, nous avons remporté la Coupe et la Supercoupe. Ensuite, le propriétaire (Paul Gheysens) m'a dit : 'Nous avons acheté ce joueur, il doit donc jouer'. J'ai répondu que j'allais démissionner", déclarait-il il y a quelques semaines, Mark Van Bommel dans un épisode pour DAZN où il revenait dans un stade cher à ses yeux : San Siro.

L'entraîneur néerlandais avait donc décidé de ne pas prolonger son contrat, qui expirait en juin 2024, en raison d'interférences avec sa direction. Dommageable, car la situation de l'Antwerp est loin de s'être améliorée en deux ans.

En cette fin de semaine, un nouvel extrait de l'épisode montrant le retour de Mark Van Bommel à l'AC Milan a été dévoilé. Des images qui montrent clairement que la situation était devenue particulièrement tendue au Bosuil.

Le "stupide néerlandais" de Paul Gheysens et Mark Van Bommel n'est pas passé

L'intervieweur, Thijs Vloebergh, indique premièrement à Mark Van Bommel avoir entendu Paul Gheysens lui dire "stupide néerlandais". Des propos dont l'ancien milieu de terrain avait déjà connaissance. "Il y a eu des moments où je me suis dit que ça n'allait plus."

"Rendez le contrat à la fin de la saison et n'y pensez plus, me disais-je. J'ai été très satisfait des joueurs, et je ne parle pas de Marc Overmars ou de Sven Jaecques, mais bien du propriétaire. Cela n'aurait jamais dû se passer comme ça, et j'en ai déjà dit trop", a déclaré Van Bommel, qui en a connu des vertes et des pas mûres dans sa carrière, mais qui semble encore avoir été surpris, dans le mauvais sens du terme évidemment.



