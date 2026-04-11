Axel Witsel et Gérone privent peut-être le Real Madrid de titre !

Le Real Madrid pourrait bien avoir tout perdu cette semaine. Après sa défaite contre le Bayern Munich, il a ainsi perdu des points à la maison contre Gérone.

Sale semaine à Santiago Bernabeu. Quelques jours après la défaite à domicile (1-2) face au Bayern Munich, qui laisse le Real Madrid au pied du mur en Champions League, les Merengue ont en effet laissé filer des points précieux contre Gérone (1-1).

Toujours privés de Thibaut Courtois, dont le retour est proche, les Madrilènes ne sont pas parvenus à faire la différence en seconde période. Federico Valverde avait fait 1-0 à la 51e minute d'une belle frappe, mais Thomas Lemar a égalisé rapidement (61e).

Axel Witsel auteur d'un très bon match face au Real Madrid

En fin de rencontre, le Real Madrid espérait obtenir un penalty pour un coup de coude sur Kylian Mbappé. Mais l'arbitre n'a pas réagi, pas plus que la VAR. Un signe, peut-être, que les choses n'iront pas dans le sens du Real cette saison.

Axel Witsel, du côté de Gérone, était titulaire dans l'entrejeu et a disputé l'intégralité de la rencontre. Le Diable Rouge est à créditer d'une excellente rencontre qui a été soulignée par les observateurs.



Désormais, le FC Barcelone peut frapper un grand coup : en cas de victoire ce samedi dans le derby catalan face à l'Espanyol, les Blaugrana prendront 9 points d'avance et se rapprocheront du titre de champion d'Espagne.