Il fallait s'y attendre : le Real Madrid crie au scandale arbitral après un penalty non-sifflé

Il fallait s'y attendre : le Real Madrid crie au scandale arbitral après un penalty non-sifflé
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Real Madrid a laissé filer deux points ce vendredi face à Gérone. Le FC Barcelone peut prendre 9 points d'avance.

Le Real Madrid n'est pas parvenu à faire mieux qu'un partage (1-1) face au Gérone d'Axel Witsel, ce vendredi à la maison, ponctuant une semaine catastrophique. Les Merengue ont ainsi un pied hors de la Ligue des Champions, et pourraient dire adieu au titre en Liga.

Une victoire du Barça ce samedi, et le Real Madrid aurait en effet 9 points de retard. La situation était déjà compliquée avant ce week-end mais elle est devenue presque irréversible ce vendredi soir. Pourtant, le Real aurait pu s'en sortir de justesse, quand un coup de coude a semblé être asséné à Kylian Mbappé à la 88e minute dans le rectangle.

Le Real Madrid estime que la Liga est truquée 

L'arbitre n'a pas bronché, ce qui fait naturellement réagir Alvaro Arbeloa, l'entraîneur madrilène. "C'est toujours la même chose. La VAR intervient quand ça les arrange. C'est une faute flagrante", estime-t-il dans des propos relayés par Marca. "C'est un penalty, ici ou sur la lune. Personne ne comprend quand la VAR intervient ou pas".

Pour le Real Madrid, c'est "une décision arbitrale de plus" en leur défaveur : "Ca commence à faire beaucoup avec les arbitres", sous-entend Arbeloa. Le média espagnol AS affirme même qu'aux yeux de la direction madrilène, ça ne fait aucun doute : la Liga est truquée.

Lire aussi… Axel Witsel et Gérone privent peut-être le Real Madrid de titre !
Reste à voir si en Champions League aussi, si un penalty n'est pas sifflé mardi, la compétition sera truquée en défaveur des Madrilènes, qui ont une nette tendance à se plaindre de l'arbitrage. Une chose est sûre : Arbeloa, lui, est sous pression... 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Real Madrid
Girona FC

Plus de news

Axel Witsel et Gérone privent peut-être le Real Madrid de titre !

Axel Witsel et Gérone privent peut-être le Real Madrid de titre !

09:30
Le RAEC Mons se sépare d'une icône en raison de "désaccords avec le staff"

Le RAEC Mons se sépare d'une icône en raison de "désaccords avec le staff"

13:00
Le KV Courtrai est de retour en D1A : "Ca aurait été mieux de le vivre sur le terrain, mais bon..."

Le KV Courtrai est de retour en D1A : "Ca aurait été mieux de le vivre sur le terrain, mais bon..."

12:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/04: Epolo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/04: Epolo

11:40
Sébastien Pocognoli pointe ce qui a fait défaut à l'AS Monaco, balayé ce vendredi

Sébastien Pocognoli pointe ce qui a fait défaut à l'AS Monaco, balayé ce vendredi

12:20
1
Matthieu Epolo vers un départ et le jackpot pour le Standard ?

Matthieu Epolo vers un départ et le jackpot pour le Standard ?

11:40
1
Un arbitre belge à la Coupe du Monde : "Mon grand-père de 95 ans était en larmes"

Un arbitre belge à la Coupe du Monde : "Mon grand-père de 95 ans était en larmes"

11:20
Mario Kohnen a déjà fait revivre Charleroi avant le choc wallon : "Ce n'est que le début" Réaction

Mario Kohnen a déjà fait revivre Charleroi avant le choc wallon : "Ce n'est que le début"

10:40
Une superstar prête à sortir de sa retraite internationale pour jouer la Coupe du Monde 2026

Une superstar prête à sortir de sa retraite internationale pour jouer la Coupe du Monde 2026

11:00
Saint-Etienne a pensé à un coach de Jupiler Pro League cet hiver !

Saint-Etienne a pensé à un coach de Jupiler Pro League cet hiver !

10:20
Colin Coosemans évoque sa prolongation de contrat à Anderlecht et fait le point

Colin Coosemans évoque sa prolongation de contrat à Anderlecht et fait le point

10:00
Acheté 4 millions par Bruges en 2021, il a... arrêté le football à 25 ans

Acheté 4 millions par Bruges en 2021, il a... arrêté le football à 25 ans

09:00
Deux clubs turcs prêts à relancer Romelu Lukaku ?

Deux clubs turcs prêts à relancer Romelu Lukaku ?

08:40
Tottenham a la pression : les Spurs sont dans la zone rouge

Tottenham a la pression : les Spurs sont dans la zone rouge

08:20
Le Standard et Westerlo se retrouvent déjà, et doivent livrer un tout autre match (coup d'envoi à 18h15)

Le Standard et Westerlo se retrouvent déjà, et doivent livrer un tout autre match (coup d'envoi à 18h15)

07:40
Trop juste, ce produit de l'académie du Standard ? "Il a bien évolué ces dernières semaines"

Trop juste, ce produit de l'académie du Standard ? "Il a bien évolué ces dernières semaines"

08:00
Charleroi retrouve le sourire mais pense à Hans Cornelis : "Le groupe ne s'y attendait pas"

Charleroi retrouve le sourire mais pense à Hans Cornelis : "Le groupe ne s'y attendait pas"

07:20
2
La Belgique bientôt fixée : l'Iran face à un refus catégorique de la part de la FIFA

La Belgique bientôt fixée : l'Iran face à un refus catégorique de la part de la FIFA

07:00
Pocognoli et Monaco ont pris une gifle malgré un grand retour sur les terrains

Pocognoli et Monaco ont pris une gifle malgré un grand retour sur les terrains

06:40
Des attaquants semblent avoir mérité leur place : la composition probable du Standard contre Westerlo Analyse

Des attaquants semblent avoir mérité leur place : la composition probable du Standard contre Westerlo

06:00
Un but et un assist pour Bernier, Scheidler fort seul : les notes de Charleroi contre l'Antwerp Analyse

Un but et un assist pour Bernier, Scheidler fort seul : les notes de Charleroi contre l'Antwerp

23:21
3
La victoire de retour au Mambourg ! Le Charleroi à la sauce Kohnen se remet la tête à l'endroit

La victoire de retour au Mambourg ! Le Charleroi à la sauce Kohnen se remet la tête à l'endroit

22:48
Voici qui remplacera Gennaro Gattuso à la tête de l'Italie lors des matchs amicaux de juin

Voici qui remplacera Gennaro Gattuso à la tête de l'Italie lors des matchs amicaux de juin

23:00
On connaît le deuxième club promu en D1A... grâce à l'AS Eupen !

On connaît le deuxième club promu en D1A... grâce à l'AS Eupen !

22:23
Philippe Clément et Norwich City veulent encore enfoncer le clou dans un match très attendu

Philippe Clément et Norwich City veulent encore enfoncer le clou dans un match très attendu

22:00
Très bonne nouvelle pour Thibaut Courtois... gâchée par Vincent Kompany ?

Très bonne nouvelle pour Thibaut Courtois... gâchée par Vincent Kompany ?

21:40
Un jeune talent de Neerpede signe son premier contrat professionnel à 15 ans

Un jeune talent de Neerpede signe son premier contrat professionnel à 15 ans

21:20
Kompany a 40 ans... et le football belge ne peut même plus rêver : il coachera les enfants de Lukaku et KDB Edito

Kompany a 40 ans... et le football belge ne peut même plus rêver : il coachera les enfants de Lukaku et KDB

21:00
Pierre Dwomoh explique sa situation délicate : "Je n'ai pas pensé au foot de janvier à mars"

Pierre Dwomoh explique sa situation délicate : "Je n'ai pas pensé au foot de janvier à mars"

20:30
Neymar bloqué... par un ancien buteur de Pro League ?

Neymar bloqué... par un ancien buteur de Pro League ?

20:00
"Les joueurs surestiment l'importance d'être titulaire" : Vincent Euvrard insiste sur le collectif

"Les joueurs surestiment l'importance d'être titulaire" : Vincent Euvrard insiste sur le collectif

19:30
"Sans vouloir se montrer hautain..." : l'avertissement de Rik De Mil à Anderlecht

"Sans vouloir se montrer hautain..." : l'avertissement de Rik De Mil à Anderlecht

19:00
Encore parmi les trois forfaits face à Gand : Jérémy Taravel en dit plus sur la blessure d'Ilay Camara

Encore parmi les trois forfaits face à Gand : Jérémy Taravel en dit plus sur la blessure d'Ilay Camara

18:30
Pour fixer le RFC Liège et le deuxième montant direct ? Tout les yeux rivés sur Eupen

Pour fixer le RFC Liège et le deuxième montant direct ? Tout les yeux rivés sur Eupen

18:00
Gustav Mortensen, sa première grande interview au Standard : "Tout est allé très vite pour moi" Interview

Gustav Mortensen, sa première grande interview au Standard : "Tout est allé très vite pour moi"

17:30
Au charbon dans le Nord : belle récompense pour Nathan Ngoy...qui manquera son cinquième match de la saison

Au charbon dans le Nord : belle récompense pour Nathan Ngoy...qui manquera son cinquième match de la saison

17:00

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 31
Real Madrid Real Madrid 1-1 Girona FC Girona FC
Real Sociedad Real Sociedad 14:00 Alaves Alaves
Elche CF Elche CF 16:15 Valencia CF Valencia CF
FC Barcelone FC Barcelone 18:30 Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone
Séville Séville 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
Osasuna Osasuna 12/04 Real Betis Real Betis
Real Mallorca Real Mallorca 12/04 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Celta De Vigo Celta De Vigo 12/04 Real Oviedo Real Oviedo
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 12/04 Villarreal Villarreal
Levante Levante 13/04 Getafe Getafe
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved