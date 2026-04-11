Il fallait s'y attendre : le Real Madrid crie au scandale arbitral après un penalty non-sifflé

Le Real Madrid a laissé filer deux points ce vendredi face à Gérone. Le FC Barcelone peut prendre 9 points d'avance.

Le Real Madrid n'est pas parvenu à faire mieux qu'un partage (1-1) face au Gérone d'Axel Witsel, ce vendredi à la maison, ponctuant une semaine catastrophique. Les Merengue ont ainsi un pied hors de la Ligue des Champions, et pourraient dire adieu au titre en Liga.

Une victoire du Barça ce samedi, et le Real Madrid aurait en effet 9 points de retard. La situation était déjà compliquée avant ce week-end mais elle est devenue presque irréversible ce vendredi soir. Pourtant, le Real aurait pu s'en sortir de justesse, quand un coup de coude a semblé être asséné à Kylian Mbappé à la 88e minute dans le rectangle.

Le Real Madrid estime que la Liga est truquée

L'arbitre n'a pas bronché, ce qui fait naturellement réagir Alvaro Arbeloa, l'entraîneur madrilène. "C'est toujours la même chose. La VAR intervient quand ça les arrange. C'est une faute flagrante", estime-t-il dans des propos relayés par Marca. "C'est un penalty, ici ou sur la lune. Personne ne comprend quand la VAR intervient ou pas".

Pour le Real Madrid, c'est "une décision arbitrale de plus" en leur défaveur : "Ca commence à faire beaucoup avec les arbitres", sous-entend Arbeloa. Le média espagnol AS affirme même qu'aux yeux de la direction madrilène, ça ne fait aucun doute : la Liga est truquée.

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Reste à voir si en Champions League aussi, si un penalty n'est pas sifflé mardi, la compétition sera truquée en défaveur des Madrilènes, qui ont une nette tendance à se plaindre de l'arbitrage. Une chose est sûre : Arbeloa, lui, est sous pression...