Une rumeur envoie Arthur Vermeeren en Angleterre, l'OM ne lèverait pas l'option

Arthur Vermeeren ne joue pas énormément à l'OM, qui dispose d'une option assez chère pour le conserver. Une rumeur affirme désormais que le Diable Rouge intéresserait... son ex-coach Roberto De Zerbi.

Arthur Vermeeren (21 ans) vit une saison très frustrant en prêt à l'OM. Le jeune belge a par moments pu montrer son talent, mais n'est jamais parvenu à s'imposer comme un titulaire régulier. Le changement d'entraîneur n'a pas changé grand chose : Vermeeren n'a plus été titulaire depuis le 20 février (et encore sortait-il alors à la mi-temps), et n'est monté au jeu que deux fois depuis.

Une situation qui rend assez clair le fait que Marseille ne lèvera pas l'option, placée à 20 millions, pour le joueur du RB Leipzig. Quel avenir, donc, pour Arthur Vermeeren ? Le média allemand Fussballdaten mentionne une piste surprenante.

Une rumeur étrange venue d'Allemagne pour Vermeeren

En effet, alors que l'OM ne lèvera en effet pas l'option, c'est de... Tottenham qu'une offre pourrait provenir. C'est Roberto De Zerbi, l'entraîneur des Spurs, qui souhaiterait faire venir le joueur qu'il a connu du côté de la Canebière.

Une drôle de rumeur, rendue d'autant moins crédible par sa source : c'est en effet le journaliste turc Ekrem Konur qui co-signe cette information. Ce dernier est réputé (très) peu fiable, raison pour laquelle nous ne relayons d'ailleurs presque jamais ses informations exclusives.



Cette fois, cependant, le fait qu'un média allemand se joigne à la rumeur nous pousse à en parler. Mais le fait que Tottenham mette près de 30 millions d'euros pour un joueur restant sur un constat d'échec et qui n'a, au final, pas obtenu énormément de temps de jeu sous De Zerbi à Marseille reste très peu probable...