🎥 Un but, une passe décisive et une victoire spectaculaire pour Nicolas Raskin et les Glasgow Rangers

Nicolas Raskin est en forme. Le Diable Rouge a inscrit un but et a délivré une passe décisive lors de la victoire des Rangers à Falkirk, ce dimanche.

Victoire spectaculaire des Glasgow Rangers. Menés 2-0 après 26 minutes, Nicolas Raskin et ses coéquipiers ont renversé la vapeur pour s'imposer 3-6 à Falkirk.

Titulaire, le Diable Rouge a directement participé à la "remontada" de ses couleurs, avec d'abord le but du 2-3 d'une belle frappe croisée depuis l'entrée du rectangle (52e).

Six minutes plus tard, Nicolas Raskin s'est cette fois mué en passeur décisif pour adresser un superbe centre à Bojan Miovski, qui a fait mouche à son tour pour porter le score à 2-4.

Nicolas Raskin en forme avant le money-time de la saison

Déjà buteur juste avant la trêve internationale, le milieu de terrain a donc remis le couvert et a inscrit son sixième but toutes compétitions confondues, ainsi que sa neuvième passe décisive.





Une victoire qui permet aux Rangers de rester à un petit point des Hearts, toujours surprenants leaders, tandis que le Celtic compte deux points de retard sur les Rangers, et trois sur les Hearts. Il reste cinq rencontres à disputer dans le championnat d'Écosse, dont Hearts - Rangers, Celtic - Hearts et Celtic - Rangers.