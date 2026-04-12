🎥 Un but, une passe décisive et une victoire spectaculaire pour Nicolas Raskin et les Glasgow Rangers
Photo: © photonews
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Nicolas Raskin est en forme. Le Diable Rouge a inscrit un but et a délivré une passe décisive lors de la victoire des Rangers à Falkirk, ce dimanche.
Victoire spectaculaire des Glasgow Rangers. Menés 2-0 après 26 minutes, Nicolas Raskin et ses coéquipiers ont renversé la vapeur pour s'imposer 3-6 à Falkirk.
Titulaire, le Diable Rouge a directement participé à la "remontada" de ses couleurs, avec d'abord le but du 2-3 d'une belle frappe croisée depuis l'entrée du rectangle (52e).
🏴⚽️ | (#Premiership) Nicolas Raskin 🇧🇪 (goal) vs Falkirk pic.twitter.com/tmgUrJjAc6— Belgian Players 🇧🇪 (@BelgianPlayers) April 12, 2026
Six minutes plus tard, Nicolas Raskin s'est cette fois mué en passeur décisif pour adresser un superbe centre à Bojan Miovski, qui a fait mouche à son tour pour porter le score à 2-4.
Nicolas Raskin en forme avant le money-time de la saison
Déjà buteur juste avant la trêve internationale, le milieu de terrain a donc remis le couvert et a inscrit son sixième but toutes compétitions confondues, ainsi que sa neuvième passe décisive.
🏴🎯 | (#Premiership) Nicolas Raskin 🇧🇪 (assist) vs Falkirk pic.twitter.com/LxbMgd1vEr— Belgian Players 🇧🇪 (@BelgianPlayers) April 12, 2026
Une victoire qui permet aux Rangers de rester à un petit point des Hearts, toujours surprenants leaders, tandis que le Celtic compte deux points de retard sur les Rangers, et trois sur les Hearts. Il reste cinq rencontres à disputer dans le championnat d'Écosse, dont Hearts - Rangers, Celtic - Hearts et Celtic - Rangers.
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