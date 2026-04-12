Alexander Blessin giflé et frustré par le Bayern de Kompany : "Cela ne peut tout simplement pas arriver"

Alexander Blessin giflé et frustré par le Bayern de Kompany : "Cela ne peut tout simplement pas arriver"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Alexander Blessin et St. Pauli ont pris une gifle face au Bayern Munich de Vincent Kompany. Pas si illogique, ce qui n'a pas empêché l'entraîneur allemand de se montrer très frustré au coup de sifflet final.

Alexander Blessin a quitté l'Union à l'été 2024 pour s'engager à St. Pauli et ainsi se rapprocher de sa femme, victime de problèmes de santé. Dans la ville de Hambourg, l'entraîneur allemand doit tout faire pour éviter la relégation. L'essentiel n'était toutefois pas de prendre des points ce dimanche face au Bayern Munich.

Et heureusement, d'ailleurs, puisque les troupes de Blessin ont coulé : 0-5 score final, tarif presque habituel quand on affronte le Bayern. Blessin, cependant, est très frustré et regrette des buts évitables.

"On l'avait prévenu : Musiala repique toujours dans l'axe, l'espace est alors libre et on ne le couvre pas bien. C'est comme ça qu'arrive le premier but. Et on se retrouve directement à courir après le score", a-t-il déclaré après la rencontre.

Alexander Blessin frustré des cadeaux de ses joueurs au Bayern

"Après cela, nous avons eu une autre occasion et nous avons bien progressé, mais laisser six, sept, huit mètres d'espace à l'adversaire, c'est tout simplement beaucoup trop. Cela ne devrait pas arriver, surtout pas après seulement huit minutes. Cependant, ce sont surtout les autres buts qui m'énervent."

"Sur le deuxième but, on a perdu le ballon beaucoup trop facilement en phase de construction, et ce n'est pas du tout le style de jeu de St. Pauli. Quand on ne sait pas quoi faire, autant dégager dans les tribunes. Ces trois buts font vraiment mal, parce que ça ne devrait tout simplement pas arriver."

Saint-Pauli occupe actuellement la 16e place du classement avec 25 points. Wolfsburg, 17e et donc premier relégable, compte 21 points. Les prochaines semaines s'annoncent donc tendues pour Blessin et ses joueurs.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
FC St. Pauli
Alexander Blessin

Plus de news

LIVE : C'est 0-1 ! Gand ouvre la marque sur penalty ! Live

LIVE : C'est 0-1 ! Gand ouvre la marque sur penalty !

18:52
Wouter Vrancken déçu : "Si une équipe méritait de gagner, c'était bien nous"

Wouter Vrancken déçu : "Si une équipe méritait de gagner, c'était bien nous"

19:00
Pas besoin de finale contre Eupen : le RFC Liège valide sa place dans les Playoffs !

Pas besoin de finale contre Eupen : le RFC Liège valide sa place dans les Playoffs !

18:45
🎥 "Calimero", "J'aurais aimé donner une rouge à cet arbitre" : fin de match mouvementée pour Carl Hoefkens

🎥 "Calimero", "J'aurais aimé donner une rouge à cet arbitre" : fin de match mouvementée pour Carl Hoefkens

18:40
Merci Felice Mazzù ? Genk ne réussit pas à profiter du faux pas du Standard

Merci Felice Mazzù ? Genk ne réussit pas à profiter du faux pas du Standard

18:10
Grosse surprise à Anderlecht avec un absent de dernière minute (et de grands débuts)

Grosse surprise à Anderlecht avec un absent de dernière minute (et de grands débuts)

17:47
Homme providentiel de l'Union, Ross Sykes présente...ses excuses : "Je lui dois un but"

Homme providentiel de l'Union, Ross Sykes présente...ses excuses : "Je lui dois un but"

18:00
Grande première pour l'Union depuis son retour en D1A : "Bien sûr qu'on en a parlé dans le vestiaire" Réaction

Grande première pour l'Union depuis son retour en D1A : "Bien sûr qu'on en a parlé dans le vestiaire"

17:20
🎥 Un point de colère pour Ivan Leko malgré le succès de Bruges : "On le sait, et on tombe quand même dedans"

🎥 Un point de colère pour Ivan Leko malgré le succès de Bruges : "On le sait, et on tombe quand même dedans"

17:40
Renforcé par trois habitués du noyau A, le SL16 FC remporte un match crucial pour sa survie en D1 ACFF

Renforcé par trois habitués du noyau A, le SL16 FC remporte un match crucial pour sa survie en D1 ACFF

17:04
Sykes au four et au moulin, Burgess à la limite : les notes de l'Union à Malines Analyse

Sykes au four et au moulin, Burgess à la limite : les notes de l'Union à Malines

16:15
Pourquoi la VAR est-elle bien plus critiquée en Belgique qu'ailleurs ? La réponse claire de Bram Van Driessche

Pourquoi la VAR est-elle bien plus critiquée en Belgique qu'ailleurs ? La réponse claire de Bram Van Driessche

16:00
1
Malines s'est fait 'Rosser' : l'Union bat enfin sa bête noire et reprend sa première place à Bruges !

Malines s'est fait 'Rosser' : l'Union bat enfin sa bête noire et reprend sa première place à Bruges !

15:32
🎥 Un but, une passe décisive et une victoire spectaculaire pour Nicolas Raskin et les Glasgow Rangers

🎥 Un but, une passe décisive et une victoire spectaculaire pour Nicolas Raskin et les Glasgow Rangers

15:15
3
Promu, Courtrai n'a pas de temps à perdre : "J'ai moi-même été joueur"

Promu, Courtrai n'a pas de temps à perdre : "J'ai moi-même été joueur"

15:00
🎥 La phase décisive : le Club de Bruges méritait-il son penalty à Saint-Trond ?

🎥 La phase décisive : le Club de Bruges méritait-il son penalty à Saint-Trond ?

14:30
1
Même en jouant "mal", Westerlo a gagné à Sclessin : "On ne devrait pas être satisfaits"

Même en jouant "mal", Westerlo a gagné à Sclessin : "On ne devrait pas être satisfaits"

14:00
Le sélectionneur belge Tom Saintfiet cité sur le banc d'une nation qualifiée pour la Coupe du monde !

Le sélectionneur belge Tom Saintfiet cité sur le banc d'une nation qualifiée pour la Coupe du monde !

13:30
"C'est un peu fou" : des retrouvailles inattendues à l'occasion du choc wallon Réaction

"C'est un peu fou" : des retrouvailles inattendues à l'occasion du choc wallon

13:00
"Ils sont en train de se ch*er dessus" : Anthony Vanden Borre est cash pour analyser Arsenal

"Ils sont en train de se ch*er dessus" : Anthony Vanden Borre est cash pour analyser Arsenal

12:30
Un match de D2 Amateurs arrêté pour cause de racisme

Un match de D2 Amateurs arrêté pour cause de racisme

12:00
🎥 Le raté complètement lunaire de Rafiki Saïd devant le but vide

🎥 Le raté complètement lunaire de Rafiki Saïd devant le but vide

11:30
2
"Avec la VAR en D1B, nous aurions plus de points" : un coach de Challenger Pro League est furieux

"Avec la VAR en D1B, nous aurions plus de points" : un coach de Challenger Pro League est furieux

11:00
1
Néo-Diable Rouge, il rêve de la Coupe du Monde mais sait qu'il devra finir la saison en force

Néo-Diable Rouge, il rêve de la Coupe du Monde mais sait qu'il devra finir la saison en force

10:30
Une décision historique : une femme nommée entraîneuse en Bundesliga !

Une décision historique : une femme nommée entraîneuse en Bundesliga !

09:40
Epolo, Kayembe et les autres ne devront pas payer leur amende, affirme le président de la RDC

Epolo, Kayembe et les autres ne devront pas payer leur amende, affirme le président de la RDC

10:00
Van de Perre de retour, Zeneli incertain : les compos probables de Malines - Union

Van de Perre de retour, Zeneli incertain : les compos probables de Malines - Union

09:20
Un Belge pour succéder à Mignolet ? Il réagit aux rumeurs

Un Belge pour succéder à Mignolet ? Il réagit aux rumeurs

09:00
Monté.. puis sorti : Diakhon a totalement raté son match à Saint-Trond

Monté.. puis sorti : Diakhon a totalement raté son match à Saint-Trond

08:40
Historique ! Le Bayern de Vincent Kompany bat un record vieux de 54 ans et fait un grand pas vers le titre

Historique ! Le Bayern de Vincent Kompany bat un record vieux de 54 ans et fait un grand pas vers le titre

21:50
Surréaliste : la Belgique pourrait affronter ... l'Italie au lieu de l'Iran à la Coupe du Monde

Surréaliste : la Belgique pourrait affronter ... l'Italie au lieu de l'Iran à la Coupe du Monde

08:22
2
"C'est ce qui m'a marqué le plus cette saison" : l'Unioniste Adem Zorgane à coeur ouvert

"C'est ce qui m'a marqué le plus cette saison" : l'Unioniste Adem Zorgane à coeur ouvert

08:00
2
"Terriblement faible" : un ex-coach d'Anderlecht redoute un nouveau scénario catastrophe

"Terriblement faible" : un ex-coach d'Anderlecht redoute un nouveau scénario catastrophe

07:40
"En Champions Play-offs ils auraient pris plus de points qu'Anderlecht"

"En Champions Play-offs ils auraient pris plus de points qu'Anderlecht"

23:40
1
Hugo Broos pointe ce qui manquait à Vincent Kompany en tant qu'entraîneur au RSC Anderlecht

Hugo Broos pointe ce qui manquait à Vincent Kompany en tant qu'entraîneur au RSC Anderlecht

11/04
"Une véritable blague" : Philippe Clement a peut-être dit adieu à toute chance de voir la Premier League

"Une véritable blague" : Philippe Clement a peut-être dit adieu à toute chance de voir la Premier League

23:20

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 29
FC Augsburg FC Augsburg 2-2 Hoffenheim Hoffenheim
RB Leipzig RB Leipzig 1-0 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
Wolfsburg Wolfsburg 1-2 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 3-1 Union Berlin Union Berlin
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC St. Pauli FC St. Pauli 0-5 Bayern Munich Bayern Munich
1. FC Cologne 1. FC Cologne 3-1 Werder Brême Werder Brême
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-0 Hambourg Hambourg
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 19:30 Freiburg Freiburg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved