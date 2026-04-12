Alexander Blessin giflé et frustré par le Bayern de Kompany : "Cela ne peut tout simplement pas arriver"

Alexander Blessin et St. Pauli ont pris une gifle face au Bayern Munich de Vincent Kompany. Pas si illogique, ce qui n'a pas empêché l'entraîneur allemand de se montrer très frustré au coup de sifflet final.

Alexander Blessin a quitté l'Union à l'été 2024 pour s'engager à St. Pauli et ainsi se rapprocher de sa femme, victime de problèmes de santé. Dans la ville de Hambourg, l'entraîneur allemand doit tout faire pour éviter la relégation. L'essentiel n'était toutefois pas de prendre des points ce dimanche face au Bayern Munich.

Et heureusement, d'ailleurs, puisque les troupes de Blessin ont coulé : 0-5 score final, tarif presque habituel quand on affronte le Bayern. Blessin, cependant, est très frustré et regrette des buts évitables.

"On l'avait prévenu : Musiala repique toujours dans l'axe, l'espace est alors libre et on ne le couvre pas bien. C'est comme ça qu'arrive le premier but. Et on se retrouve directement à courir après le score", a-t-il déclaré après la rencontre.

Alexander Blessin frustré des cadeaux de ses joueurs au Bayern

"Après cela, nous avons eu une autre occasion et nous avons bien progressé, mais laisser six, sept, huit mètres d'espace à l'adversaire, c'est tout simplement beaucoup trop. Cela ne devrait pas arriver, surtout pas après seulement huit minutes. Cependant, ce sont surtout les autres buts qui m'énervent."

"Sur le deuxième but, on a perdu le ballon beaucoup trop facilement en phase de construction, et ce n'est pas du tout le style de jeu de St. Pauli. Quand on ne sait pas quoi faire, autant dégager dans les tribunes. Ces trois buts font vraiment mal, parce que ça ne devrait tout simplement pas arriver."





Saint-Pauli occupe actuellement la 16e place du classement avec 25 points. Wolfsburg, 17e et donc premier relégable, compte 21 points. Les prochaines semaines s'annoncent donc tendues pour Blessin et ses joueurs.