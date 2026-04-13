🎥 "Moi aussi je t'aime" : quand Amadou Onana répond à un supporter qui l'a insulté et fait rire le public

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Photo: 360byjosefina

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Amadou Onana a été insulté par un supporter local lors du match entre Nottingham Forest et Aston Villa. Le joueur belge a réagi avec humour.

Nottingham Forest et Aston Villa ont partagé les points dimanche en Premier League. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1. Mais une image en dehors du terrain fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une vidéo où l'on peut apercevoir Amadou Onana réagir à un fan l'insultant de "sale type".

Le Diable Rouge est resté calme en répondant : "Ce n'est pas très gentil de ta part". Une réponse qui a fait rire les supporters présents à côté. Le supporter de Nottingham Forest n'en est d'ailleurs pas resté là et a lancé "Arrête de simuler". 

Une réponse en délicatesse 

Amadou Onana a ensuite un peu patienté avant de s'éloigner et de répondre avec le sourire "Moi aussi je t'aime". Le milieu belge a réussi à garder son sang-froid tout en réagissant intelligemment.

Amadou Onana était titulaire face à Nottingham Forest. Le Diable Rouge a disputé l'intégralité de la rencontre, tout comme Youri Tielemans qui évoluait à ses côtés.

Ce jeudi, Aston Villa recevra Bologne en quart de finale retour de l'Europa League. Après leur succès 1-3 au match aller, les Villains devront confirmer en se qualifiant pour le prochain tour.

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