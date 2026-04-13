🎥 Somptueux ! Jean Butez délivre son premier assist de la saison sur un long dégagement

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L'ancien gardien de l'Antwerp, Jean Butez, a délivré une superbe passe décisive en Serie A dimanche soir.

Côme affrontait l'Inter dimanche soir en Serie A. Ce sont finalement les Intéristes qui se sont imposés en venant à bout de leur adversaire sur le score de 3-4 après avoir été menés 2-0.

C'est d'ailleurs le second but de Côme qui nous intéresse. Non pas parce qu'il est inscrit par Nico Paz (45e), mais parce que celui-ci découle d'un magnifique dégagement de Jean Butez

Un superbe assist de Jean Butez

Le portier français a récupéré le ballon dans ses mains avant de dégager pour l'ancien joueur du Real Madrid, qui a parfaitement conclu. Cette passe décisive est la première de Jean Butez cette saison après 37 matchs de championnat.

L'ancien portier de l'Antwerp s'est véritablement imposé dans le club classé cinquième de Serie A. Il était arrivé à l'hiver 2025 en provenance du club anversois, où il a disputé pas moins de 170 matchs.

Désormais, il compte 56 matchs sous les couleurs du club italien. Il s'est très rapidement intégré et semble pleinement épanoui, au point qu'il a même figuré parmi les gardiens prétendants pour une sélection potentielle en équipe de France. Un destin inimaginable pour celui qui évoluait encore au RE Mouscron en 2020.

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