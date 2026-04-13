🎥 Somptueux ! Jean Butez délivre son premier assist de la saison sur un long dégagement

L'ancien gardien de l'Antwerp, Jean Butez, a délivré une superbe passe décisive en Serie A dimanche soir.

Côme affrontait l'Inter dimanche soir en Serie A. Ce sont finalement les Intéristes qui se sont imposés en venant à bout de leur adversaire sur le score de 3-4 après avoir été menés 2-0.

C'est d'ailleurs le second but de Côme qui nous intéresse. Non pas parce qu'il est inscrit par Nico Paz (45e), mais parce que celui-ci découle d'un magnifique dégagement de Jean Butez.

Un superbe assist de Jean Butez

Le portier français a récupéré le ballon dans ses mains avant de dégager pour l'ancien joueur du Real Madrid, qui a parfaitement conclu. Cette passe décisive est la première de Jean Butez cette saison après 37 matchs de championnat.

🎯 | Jean Butez délivre un superbe assist sur un dégagement ! 🏹🧤 #ComoInter pic.twitter.com/BfAyEGT98e — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 12, 2026

L'ancien portier de l'Antwerp s'est véritablement imposé dans le club classé cinquième de Serie A. Il était arrivé à l'hiver 2025 en provenance du club anversois, où il a disputé pas moins de 170 matchs.





Désormais, il compte 56 matchs sous les couleurs du club italien. Il s'est très rapidement intégré et semble pleinement épanoui, au point qu'il a même figuré parmi les gardiens prétendants pour une sélection potentielle en équipe de France. Un destin inimaginable pour celui qui évoluait encore au RE Mouscron en 2020.