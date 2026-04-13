Et un record de plus : Vincent Kompany montre une nouvelle fois qu'il accorde sa confiance aux jeunes

Vincent Kompany a décidé d'utiliser pleinement son effectif au Bayern. L'entraîneur belge a utilisé pas moins de 31 joueurs cette saison en Bundesliga, un record dans l'histoire du club.

Samedi, c'est Bara Sapoko Ndiaye qui est devenu le 31e joueur utilisé par l'ancien Diable Rouge cette saison. De retour de blessure, le Sénégalais de 18 ans est monté au jeu à la 85e minute de jeu alors que le score était déjà de 0-4 en faveur des Bavarois.

Les hommes de Vincent Kompany se sont finalement imposés 0-5 grâce à un dernier but de Raphaël Guerreiro. Jamal Musiala (9e), Leon Goretzka (53e), Michael Olise (54e) et Nicolas Jackson (65e) sont les autres buteurs de la partie.

Revenons à Bara Sapoko Ndiaye, en plus d'être le 31e joueur utilisé par Vincent Kompany, il est également le huitième adolescent à jouer avec le Bayern cette saison en Bundesliga selon Kicker.

Lennart Karl, Maycon Cardozo, Felipe Chávez, Wisdom Mike, Cassiano Kiala, Erblin Osmani et David Daiber ont également disputé des minutes en championnat cette saison. Une preuve réelle que le coach belge accorde sa confiance aux jeunes qu'il espère voir éclore.

Lennart Karl, une éclosion précoce

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Lennart Karl en est le meilleur exemple. À seulement 18 ans, il est l'un des cadres du Bayern et il s'est révélé cette saison. Le milieu offensif compte pas moins de 36 matchs à son actif toutes compétitions confondues pour neuf buts inscrits et sept assists délivrées.