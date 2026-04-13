L'AC Milan de Koni De Winter et Alexis Saelemaekers subit une lourde défaite : le titre s'éloigne...

L'AC Milan a essuyé une lourde défaite samedi (0-3). Un revers qui pourrait bien avoir définitivement compromis ses espoirs de titre.

Le club italien occupe la troisième place de la Serie A et accuse déjà 12 points de retard sur le leader et rival de la ville, l’Inter. Une contre-performance était à éviter lors de la réception de l’Udinese pour le compte de la 32e journée.

Du côté milanais, Koni De Winter et Alexis Saelemaekers étaient titulaires, tandis que Christian Kabasele débutait chez les visiteurs. Les Rossoneri ont concédé l’ouverture du score peu avant la demi-heure sur un but contre son camp de Davide Bartesaghi.

Jurgen Ekkelenkamp fait le break

La situation s’est encore compliquée pour Milan avant la pause. Jurgen Ekkelenkamp (ex-Antwerp) a doublé la mise de la tête pour l’Udinese : 0-2.

Après la mi-temps, Arthur Atta a inscrit le 0-3 sur un service de l'ancien anversois. Jurgen Ekkelenkamp réalise une excellente saison avec l’Udinese, bien installé dans le ventre mou du classement. Pour Milan, la course au titre semble s’éloigner après un décevant 3 sur 12.

Leader avec 75 points, l’Inter s'est imposé sur le terrain de Côme dimanche soir (3-4). Naples, deuxième avec 65 unités, n'a pris qu'un seul point à Parme (1-1). L'AC Milan est troisième, avec 63 points.



