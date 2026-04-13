Quand auront lieu les Promotion Play-offs ? Voici le calendrier complet
Photo: Nicolas Darimont
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Le RFC Liège s'est qualifié pour les Promotion Play-offs dimanche. Une satisfaction pour les hommes de Gaëtan Englebert qui prolongeront donc leur saison. Mais alors, quand auront lieu ces Play-offs ?
En Challenger Pro League, les deux premiers au classement sont assurés de monter en première division. Le SK Beveren a déjà validé son ticket depuis un petit temps et a été champion avec toujours aucune défaite à son actif à une journée de la fin. Le week-end dernier, c'est le KV Courtrai qui a validé son billet en se hissant à la deuxième place.
Lors de cette ultime 32e journée de ce vendredi, nous connaîtrons le classement final du championnat. Les équipes classées de la 3e à la 6e place participeront aux Promotion Play-offs. Elles prendront part à un mini-tournoi pour tenter de rejoindre l'élite du football belge.
Il y aura d'abord deux demi-finales aller-retour (3e contre 6e et 4e contre 5e), puis une finale aller-retour entre les deux équipes vainqueures et enfin un dernier duel aller-retour contre le dernier de Pro League.
Voici le calendrier :
Demi-finales (aller)
Jeudi 23 avril à 20h30
Demi-finales (retour)
Dimanche 26 avril à 19h15
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Finale (aller)
Samedi 2 mai à 20h00
Finale (retour)
Samedi 9 mai à 18h15
Barrage maintien/promotion Pro League (aller)
Dimanche 17 mai à 16h00
Barrage maintien/promotion Pro League (retour)
Samedi 23 mai à 18h15
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