Quand auront lieu les Promotion Play-offs ? Voici le calendrier complet

Le RFC Liège s'est qualifié pour les Promotion Play-offs dimanche. Une satisfaction pour les hommes de Gaëtan Englebert qui prolongeront donc leur saison. Mais alors, quand auront lieu ces Play-offs ?

En Challenger Pro League, les deux premiers au classement sont assurés de monter en première division. Le SK Beveren a déjà validé son ticket depuis un petit temps et a été champion avec toujours aucune défaite à son actif à une journée de la fin. Le week-end dernier, c'est le KV Courtrai qui a validé son billet en se hissant à la deuxième place.

Lors de cette ultime 32e journée de ce vendredi, nous connaîtrons le classement final du championnat. Les équipes classées de la 3e à la 6e place participeront aux Promotion Play-offs. Elles prendront part à un mini-tournoi pour tenter de rejoindre l'élite du football belge.

Il y aura d'abord deux demi-finales aller-retour (3e contre 6e et 4e contre 5e), puis une finale aller-retour entre les deux équipes vainqueures et enfin un dernier duel aller-retour contre le dernier de Pro League.

Voici le calendrier :

Demi-finales (aller)

Jeudi 23 avril à 20h30

Demi-finales (retour)

Dimanche 26 avril à 19h15



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Finale (aller)

Samedi 2 mai à 20h00

Finale (retour)

Samedi 9 mai à 18h15

Barrage maintien/promotion Pro League (aller)

Dimanche 17 mai à 16h00

Barrage maintien/promotion Pro League (retour)

Samedi 23 mai à 18h15