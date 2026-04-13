Thibaut Courtois réagit au sacre de Wout van Aert sur Paris-Roubaix : "Tellement mérité"

Thibaut Courtois a réagi au sacre de Wout van Aert sur Paris-Roubaix. Le gardien belge lui a adressé un petit message en story Instagram.

Wout van Aert a remporté la course cycliste Paris-Roubaix dimanche après-midi. Le Belge a triomphé en l'emportant au sprint devant le champion du monde Tadej Pogačar. Cette victoire a évidemment fait beaucoup parler en Belgique, et un certain Thibaut Courtois a décidé de féliciter Wout van Aert.

"Félicitations @woutvanaert. Tellement mérité", a écrit le portier du Real Madrid en story Instagram. Lorsqu'un coureur belge réalise une grande performance, il a pour habitude de glisser son petit message.

Thibaut Courtois est un grand fan de cyclisme. Il a par exemple déjà rendu visite à plusieurs reprises à Remco Evenepoel sur le Tour d'Espagne.

Thibaut Courtois soutient les sportifs belges

Quoi qu'on dise sur Thibaut Courtois, il ne manque pas de mettre en avant les performances des sportifs belges sur ses réseaux sociaux. Pour prendre un exemple, il avait félicité Thierry Neuville pour son titre de champion du monde en novembre 2024.



Thibaut Courtois est actuellement toujours absent pour une blessure musculaire. Son retour supposé est le 1er mai prochain. Il ne sera pas de la partie pour le match retour du Real Madrid en quart de finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern.