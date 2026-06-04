Thomas Meunier vers une première aventure en Espagne ? Un club de Liga est intéressé

En fin de contrat, Thomas Meunier semble se diriger vers un départ du LOSC. Un club espagnol aurait coché son nom.

Selon le journaliste d’El Chiringuito TV Germán Muñoz, Valence serait intéressé par le Diable Rouge. L’équipe espagnole avancerait actuellement sur le dossier. Mais le fait que la formation ne dispute pas de Coupe d’Europe pourrait être un frein à la venue du joueur belge.

La formation de Liga serait également en négociations avec le joueur natif de Valence Andrés Garcia, qui évolue du côté d'Aston Villa en Angleterre. D'après le journaliste du média 90 minuts Salva Gomis, l'arrière droit belge serait cependant l'option préférentielle de Valence.

S'il ne prolonge effectivement pas son contrat avec le LOSC, qui court jusqu'au 30 juin prochain, Thomas Meunier sera libre de s'engager où il le souhaite. Valence ne devrait certainement pas être la seule possibilité qui s'ouvrira à lui. Le Belge a d'ailleurs choisi de gérer ses négociations tout seul, sans passer par une agence ou un intermédiaire. Une décision qui s'explique par une volonté de garder un contrôle total sur son futur et sur les conditions du contrat.

Une saison 2025-2026 positive au LOSC LIlle pour Thomas Meunier

Thomas Meunier vient de réaliser une bonne saison du côté de Lille. Avec les Dogues, le natif de Bastogne a pris part à un total de 35 matchs toutes compétitions confondues. Il a été l'un des pions essentiels de la troisième place lilloise en Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le Diable Rouge avait rejoint le LOSC en juillet 2024 après avoir mis fin à son contrat à Trabzonspor. Il n'a d'ailleurs encore jamais évolué en Espagne dans sa carrière. Valence pourrait être son premier club espagnol. Jusqu'alors, il a évolué en Belgique (RE Virton et Club de Bruges), en France (Paris Saint-Germain et LOSC Lille), en Allemagne (Borussia Dortmund) et en Turquie (Trabzonspor). Le dossier de Thomas Meunier sera évidemment à surveiller dans les prochaines semaines. D'autres clubs pourraient se manifester prochainement.





Thomas Meunier partira à la Coupe du monde sans savoir où il jouera la saison prochaine. Il s'était exprimé à ce sujet en conférence de presse à Tubize : "Franchement, on ne le gère pas spécialement parce que, finalement, ça ne va tenir qu’à moi. J’ai fait une très bonne saison avec Lille et je vous avoue que j’ai déjà des coups de fil, des contacts. Les choses peuvent avancer très vite. Aujourd’hui, je pourrais déjà m’engager quelque part. Maintenant, ce n’est pas spécialement l’optique. J’ai envie de prendre mon temps, d’avoir le choix, parce que j’ai aussi certaines envies particulières pour la suite."

Je prends toujours mes décisions en fonction de l’équipe nationale

Thomas Meunier pourrait d'ailleurs profiter de la Coupe du monde 2026 pour attirer certains clubs. Il avait aussi notamment expliqué qu'il prenait ses décisions en fonction de la sélection belge : "Je prends toujours mes décisions en fonction de l’équipe nationale. Mon envie, c’est encore de rester chez les Diables. Donc, hormis une offre exceptionnelle venant d’un pays lointain, mon objectif reste de jouer dans un club compétitif sur le plan sportif."

"L’idéal, ce serait un club qui joue une Coupe d’Europe, peu importe laquelle, pour rester visible aux yeux de l’équipe nationale et continuer à faire partie du groupe." Il n'a d'ailleurs pas fermé la porte à une éventuelle prolongation de contrat, même s'il semble aller dans le sens inverse.