Jelle Vossen, stop ou encore ? Il évoque la fin de sa carrière

Florent Malice
Florent Malice et Lorenz Lomme
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Jelle Vossen, stop ou encore ? Il évoque la fin de sa carrière
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Jelle Vossen a vécu une saison difficile. Malgré les problèmes sportifs à Zulte Waregem, il a très peu joué. Cela pousse le buteur vétéran - 37 ans désormais - à réfléchir à son avenir.

Jelle Vossen est apparu à 17 reprises cette saison. Il avait commencé l'exercice comme titulaire, et même capitaine, avant de progressivement rentrer dans le rang et goûter au banc. Il a surtout dû se contenter de brèves montées au jeu, insuffisantes pour laisser son empreinte.

À 37 ans, Vossen a déjà beaucoup vécu au cours de sa carrière. Mais il imaginait clairement cette saison autrement, surtout après le départ de Sven Vandenbroeck. Un entretien avec l'entraîneur intérimaire Steve Colpaert n'a pas vraiment changé la situation, a-t-il confié dans le podcast football de Het Laatste Nieuws.

Vossen a toujours très envie de jouer

De quoi amener Vossen à réfléchir à son avenir, qu'il ne voit plus à l'Essevee après cette saison. Pour autant, il ne pense pas encore à arrêter. "J'ai encore vraiment très envie de jouer au football", affirme-t-il à la source citée.

"Dans mon scénario idéal, j'aurais pu terminer ma carrière de la bonne manière à Zulte Waregem. Mais là, ça me laisse un goût très amer. Ce n'est pas de cette manière que je veux arrêter le football".

Lire aussi… Le départ de Vandenbroeck a libéré Jelle Vossen : "Et ça n'est pas valable que pour moi"
"C'est peut-être bête à dire à propos de moi-même, mais je pense que je mérite mieux que ça", conclut Vossen. Son contrat arrive à échéance en fin de saison, ce qui lui permettra ensuite de signer librement ailleurs. Y aura-t-il de l'intérêt en Jupiler Pro League ?

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