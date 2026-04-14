La RAAL prolonge l'un de ses piliers cette saison !

Alors que le maintien n'est pas encore mathématique, la RAAL a décidé de communiquer une très bonne nouvelle à ses supporters. Sami Lahssaini a prolongé son contrat à l'Easi Arena.

Sami Lahssaini (27 ans) a été l'une des révélations de la saison sous le maillot de La Louvière, au point de s'être taillé une place sur le banc de notre Equipe de la phase classique. Moteur de l'entrejeu louviérois, le Liégeois arrivait cependant en fin de contrat en juin prochain.

La Dernière Heure nous apprend ce mardi soir que la RAAL, sans surprise, a décidé de lever l'option pour une saison de plus. Sauf transfert surprise cet été, Lahssaini restera donc Loup en 2026-2027.

L'un des Loups de la saison prolonge

Formé à Seraing puis passé chez le club "frère", le FC Metz, il aura tout de même disputé 120 matchs pour les Métallos avant d'être prêté à la RAAL en janvier 2024. Un prêt rapidement suivi d'un transfert définitif six mois plus tard.

Depuis, Sami Lahssaini s'est imposé comme l'un des patrons louviérois, que ce soit en Challenger Pro League la saison passée ou en D1A cette saison, où il a prouvé être l'un de ceux capables de hausser individuellement leur niveau pour rencontrer les standards de l'élite.



Lahssaini a disputé 30 matchs cette saison pour un but et une passe décisive. La RAAL est presque assurée de son maintien, même si des débuts de Playdowns compliqués ont retardé la libération sur le plan mathématique.