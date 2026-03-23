Bruges et Saint-Trond plus représentés que l'Union : voici notre équipe de la phase classique !

Après 30 journées, il est temps d'élire notre équipe-type de la phase classique. Après avoir jeté un oeil aux joueurs les plus souvent élus dans nos équipes-type de la semaine, il y a au final peu de surprises... quoique ?

Gardien de but

On ne peut pas nier que ce ne fut pas une grande saison, du moins en phase classique, pour les gardiens de but. Beaucoup ont eu des moments de brillance, mais très peu ont été irréprochables cette saison, avec des erreurs de la part de presque tous.

Le choix du gardien de la phase classique s'est joué entre deux hommes : Marcos Peano, qui est peut-être le portier ayant commis le moins d'erreurs sur l'ensemble de la saison, et Nacho Miras. Mais le Malinois a finalement eu nos faveurs pour son rôle joué dans le top 6 historique des Sang & Or.

Défenseurs

Sa saison a été sobre et est peut-être passée sous les radars, mais il a en fait été le défenseur central le plus cité dans nos équipes-type au fil des journées : Brandon Mechele est bien dans notre équipe de la phase classique. Quatre buts, un seul match manqué : Mechele est une valeur sûre, à 33 ans, de notre Jupiler Pro League.

À ses côtés, on a failli aligner un autre Malinois : Redouane Halhal a livré une saison de très haut vol et pourrait bien mériter de passer un palier l'été prochain. Mais la défense de l'Union a été LE point fort du leader cette saison, et Kevin MacAllister devait absolument en être.



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Pas de joueur du top 6, par contre, pour animer nos flancs. Notre back droit est ainsi de très loin le meilleur de Belgique : Zakaria El Ouahdi, qui n'a presque pas quitté nos équipes-type au fil de la saison et culmine à 7 buts en championnat. De l'autre côté, Nazinho a confirmé qu'il ne devrait pas rester beaucoup plus longtemps au Cercle de Bruges, avec lui aussi de belles statistiques.

Milieux de terrain

Retour dans le top 6 : là aussi, sans surprise, Hans Vanaken a été un véritable patron de notre D1A, manquant ses premières minutes lors de l'ultime journée. Statistiquement, il a disputé l'une de ses moins bonnes saisons depuis longtemps, et pourtant Vanaken reste une classe à part.

À ses côtés, de nombreux candidats : on a hésité à récompenser Sami Lahssaini pour sa saison monstrueuse avec la RAAL, ou Parfait Guiagon pour son rôle de facteur X à Charleroi. Mais la sélection de Nathan De Cat et l'aspect précoce de ses performances de haut niveau nous font le placer dans le onze. Enfin, qui d'autres que l'exceptionnel Ryotaro Ito, moteur offensif de Saint-Trond, pour compléter le trio de l'entrejeu ?

Attaquants

Troisième et dernier brugeois de notre onze, et incontournable car il a peut-être bien été le meilleur joueur de Pro League cette saison : Christos Tzolis, auteur de 9 buts et 13 passes décisives. Le Grec est passé tout près du Soulier d'Or et a décidé de mettre les bouchées doubles. Si Bruges est champion, nul doute que c'est parce que Tzolis est resté sur cette lancée.

De l'autre côté, un joueur dont on attend qu'il devienne lui aussi l'un des transferts sortants les plus chers de l'histoire de la JPL : Konstantinos Karetsas. Genk n'est pas parvenu à se hisser dans le top 6 mais place donc tout de même deux joueurs dans le onze de la phase classique (alors que Gand n'en compte aucun!), preuve du gâchis de cet échec. Avec 11 assists et des performances brillantes, Karetsas a été l'un des fleurons de notre D1A cette saison.

Si la saison 2025-2026 n'a pour l'instant pas été celle des gardiens, elle n'a pas non plus été celle des buteurs. Au point où placer Thorgan Hazard en faux 9 aurait été une option, mais les statistiques du joueur d'Anderlecht sont en trompe-l'oeil. C'est donc un second Canari qui a nos faveurs : Keisuke Goto, auteur de 11 buts mais aussi de 5 passes décisives. Le Japonais, comme tout STVV, a faibli en fin de saison mais était probablement le meilleur attaquant de Pro League cette saison.

Le onze-type :

Miras / Nazinho - MacAllister - Mechele - El Ouahdi / De Cat - Vanaken - Ito / Tzolis - Goto - Karetsas

Banc : Peano - Halhal - Burgess - Seys - Lahssaini - Guiagon - Kadri - Erenbjerg - Kanga - Van Brederode