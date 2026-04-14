Le fils d'un ancien joueur du Club de Bruges et de Lokeren voit grand après ses débuts

Dender semble pratiquement condamné aux barrages après sa défaite face à Zulte Waregem. Pour un joueur, c'était en revanche un match inoubliable.

Dender doit composer avec une infirmerie bien remplie. Du coup, quelques jeunes reçoivent leur chance. Victoir Lembi (20 ans) est l'un d'eux. Le fils de l'ancien joueur de Lokeren et du Club Bruges, Hervé Nzelo-Lembi, a pu faire ses débuts contre l'Essevee.

Lembi veut encore jouer beaucoup cette saison

"Mon père suit chacun de mes matches", confie Lembi à Het Laatste Nieuws. "Moi, je ne l'ai pas vraiment vu jouer. À sa meilleure période, j'étais trop petit pour m'en rendre compte. J'avais quatre ans quand il a arrêté le football".

"Pour ma part, je suis très croyant. Ça m'aide dans ma carrière de footballeur. Je suis à Dender depuis la saison dernière et j'ai déjà beaucoup progressé", estime Lembi. Ses débuts lui ont donné envie d'enchaîner.

"Ce sont mes premières minutes et j'espère en avoir le plus possible cette saison. Le maintien devra passer par les matches de barrage face à un club de D1B, mais je crois fermement que nous pouvons y parvenir".

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Si Dender peut encore en théorie aller chercher la RAAL et donc éviter les barrages, il faudrait un véritable miracle et les hommes de Yannick Ferrera se préparent donc en effet à l'issue la plus plausible.