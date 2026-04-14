Le football français en deuil : le président de la FFF durant "l'affaire Knysna" est décédé à 90 ans

Jean-Pierre Escalettes est décédé à l'âge de 90 ans, a annoncé la Fédération Française de Football.

L'ancien président de la FFF Jean-Pierre Escalettes, en poste de 2005 à 2010, est décédé à l'âge de 90 ans, a annoncé la fédération française de football ce mardi. Ses années de présidence avaient été marquées par de nombreux événements.

En effet, c'est au début de sa présidence que la France a perdu la finale de la Coupe du Monde 2006, avec la désormais célèbre affaire du coup de boule de Zinedine Zidane sur Marco Materazzi.

Jean-Pierre Escalettes avait démissionné après Knysna

Quatre ans plus tard, les Bleus, sous Raymond Domenech, seront éliminés dès la phase de poules en Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde 2010 - un tournoi surtout marqué par l'épisode surréaliste de la grève des joueurs au centre d'entraînement de Knysna. Escalettes avait également dû gérer l'affaire Anelka-Domenech.

Dans la foulée de ce fiasco, Jean-Pierre Escalettes avait démissionné de son poste. Très touché, il s'était retiré du monde du football et n'aura pas occupé de fonctions officielles par la suite.



Jean-Pierre Escalettes était très apprécié au sein du football français notamment pour son travail au sein du football régional et amateur avant ses fonctions au sein de la FFF. L'instance dirigeante du football français a salué la mémoire d'un homme qui "a dédié toute sa vie à notre sport, qu’il a servi avec passion, humanité et fidélité, depuis ses débuts comme joueur, éducateur et dirigeant de club jusqu’aux plus hautes responsabilités fédérales".