Le Standard aurait un oeil sur un latéral gauche évoluant en Ukraine

Selon des sources africaines, le Standard aurait fait savoir son intérêt envers Yvan Dibango, latéral gauche du Kryvbas Kryvyi Rig.

Selon les informations d'Africafoot, le Standard aurait un oeil sur Yvan Dibango (24 ans), latéral gauche international camerounais évoluant en D1 ukrainienne pour le compte du FK Kryvbas Kryvyi Rig depuis février 2024.

Dibango est une opportunité, puisqu'il arrive en fin de contrat en juin prochain et sera donc gratuit. Evalué à 1,5 million d'euros par Transfermarkt, le Camerounais avait été sélectionné à deux reprises en 2024 par Marc Brys, alors sélectionneur des Lions Indomptables. Il n'a cependant pas fait ses débuts officiels.

Dibango vers le Standard ?

Le parcours d'Yvan Dibango est surprenant : formé au pays, il signe en 2021... en Biélorussie, où il s'impose (5 buts et 9 assists en 49 matchs pour l'Isloch Minsk). Après un passage en Estonie où il joue peu, Dibango signe en Ukraine où il explose (14 passes décisives en 92 matchs).

Toujours selon Africafoot, Dibango intéresserait plusieurs clubs, notamment l'Apollon Limassol à Chypre et des clubs polonais. Le Standard aura donc de la concurrence si l'intérêt du Matricule 16 est bien réel.



Ce qui rend cette rumeur plausible, c'est peut-être le fait que les intérêts d'Yvan Dibango sont actuellement gérés par... un Liégeois : le Camerounais a en effet signé au sein de U-Turn Management, société de François Henke qui compte notamment dans son portefeuille Mickaël Biron (ex-RWDM, ex-OHL).