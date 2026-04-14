L'un des coachs du moment en Premier League s'en ira en fin de saison

L'AFC Bournemouth a annoncé ce mardi que son entraîneur à succès, Andoni Iraola, s'en irait au terme de la saison.

Alors qu'il arrivait en fin de contrat au terme de la saison, Andoni Iraola (43 ans) ne restera pas à l'AFC Bournemouth.

C'est le club anglais qui a officialisé la nouvelle, alors que le club est actuellement 11e au classement et a longtemps figuré parmi les places europénnes, qui sont toujours en vue.

Iraola était arrivé en 2023 en provenance du Real Valladolid, en Liga. Il aura dirigé trois saisons en Premier League, finissant 9e la saison passée, un résultat que Bournemouth peut bien espérer améliorer cette saison.

Iraola quitte Bournemouth ; direction l'Athletic Bilbao ?

"Iraola a joué un rôle décisif pour établir l'identité du club en Premier League, et s'est fait reconnaître pour son style de jeu positif et son application à faire se développer les talents établis comme émergents", lit-on notamment dans le communiqué du club.



Reste à voir où se poursuivra la carrière d'Andoni Iraola, qui est l'un des jeunes entraîneurs les plus en vue d'Europe. Plusieurs clubs en Angleterre mais aussi en Espagne, notamment l'Athletic Bilbao, où Iraola a évolué la majeure partie de sa carrière de joueur, seraient intéressés.