Un premier gros tournant dans la course au Ballon d'Or, ce mardi soir en Ligue des Champions ?

Assistera-t-on à un tournant dans la course au Ballon d'Or ? Ce serait bien possible en cas d'élimination du FC Barcelone, voire du Paris Saint-Germain, ce mardi soir en quarts de finale de la Ligue des champions.

On est entrés dans le money-time de cette Ligue des champions. Place aux quarts de finale retour, cette semaine, avec deux affiches au programme dès ce mardi.

Vainqueur 0-2 au Camp Nou lors du match aller, l'Atlético de Madrid cherchera à défendre son avantage face au FC Barcelone. Les Madrilènes, tels qu'on les connaît, feront le gros dos face aux Catalans pour conserver leurs deux buts d'avance et se qualifier.

Dans le même temps, le Liverpool d'Arne Slot devra s'inspirer de la magie d'Anfield pour remonter le champion d'Europe en titre, le PSG, qui s'était imposé 2-0 au Parc des Princes, sans donner l'impression d'avoir forcé son talent.

Un tournant dans la course au Ballon d'Or ?

Deux rencontres lors desquelles on ne retrouvera pas de Diable Rouge, mais qui ne seront toutefois pas dénuées d'intérêt. Parce qu'il s'agit des quarts de finale de la Ligue des Champions, premièrement, mais aussi parce que le Ballon d'Or pourrait, en partie, se jouer ce mardi soir.



En effet, en cas d'élimination du Barça de Raphinha et Lamine Yamal, voire du PSG de Dembélé, Doué, Vitinha et compagnie, de nombreux concurrents à la reine des récompenses individuelles pourraient perdre de précieux points, au profit des joueurs du Bayern Munich et d'Arsenal qui pourraient atteindre le dernier carré. Deux rencontres qui débuteront sur le coup de 21h00, ce mardi soir.