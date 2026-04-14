Un premier gros tournant dans la course au Ballon d'Or, ce mardi soir en Ligue des Champions ?

Un premier gros tournant dans la course au Ballon d'Or, ce mardi soir en Ligue des Champions ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Assistera-t-on à un tournant dans la course au Ballon d'Or ? Ce serait bien possible en cas d'élimination du FC Barcelone, voire du Paris Saint-Germain, ce mardi soir en quarts de finale de la Ligue des champions.

On est entrés dans le money-time de cette Ligue des champions. Place aux quarts de finale retour, cette semaine, avec deux affiches au programme dès ce mardi.

Vainqueur 0-2 au Camp Nou lors du match aller, l'Atlético de Madrid cherchera à défendre son avantage face au FC Barcelone. Les Madrilènes, tels qu'on les connaît, feront le gros dos face aux Catalans pour conserver leurs deux buts d'avance et se qualifier.

Dans le même temps, le Liverpool d'Arne Slot devra s'inspirer de la magie d'Anfield pour remonter le champion d'Europe en titre, le PSG, qui s'était imposé 2-0 au Parc des Princes, sans donner l'impression d'avoir forcé son talent.

Un tournant dans la course au Ballon d'Or ?

Deux rencontres lors desquelles on ne retrouvera pas de Diable Rouge, mais qui ne seront toutefois pas dénuées d'intérêt. Parce qu'il s'agit des quarts de finale de la Ligue des Champions, premièrement, mais aussi parce que le Ballon d'Or pourrait, en partie, se jouer ce mardi soir.


En effet, en cas d'élimination du Barça de Raphinha et Lamine Yamal, voire du PSG de Dembélé, Doué, Vitinha et compagnie, de nombreux concurrents à la reine des récompenses individuelles pourraient perdre de précieux points, au profit des joueurs du Bayern Munich et d'Arsenal qui pourraient atteindre le dernier carré. Deux rencontres qui débuteront sur le coup de 21h00, ce mardi soir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Liverpool
PSG

Plus de news

🎥 Senne Lammens sèchement engueulé par son capitaine Bruno Fernandes pendant la défaite de Manchester United

🎥 Senne Lammens sèchement engueulé par son capitaine Bruno Fernandes pendant la défaite de Manchester United

09:00
Genk est-il surestimé dans ces Europe Play-Offs ? "Parfois, nous étions même meilleurs qu'eux"

Genk est-il surestimé dans ces Europe Play-Offs ? "Parfois, nous étions même meilleurs qu'eux"

08:40
L'autre arme secrète de l'Union est un ancien du RFC Liège : "Il travaille dur et étudie bien son sujet" Analyse

L'autre arme secrète de l'Union est un ancien du RFC Liège : "Il travaille dur et étudie bien son sujet"

08:00
Bonne nouvelle pour Vincent Euvrard : pourquoi Josué Homawoo, exclu samedi, sera là pour Charleroi - Standard

Bonne nouvelle pour Vincent Euvrard : pourquoi Josué Homawoo, exclu samedi, sera là pour Charleroi - Standard

07:40
Jelle Vossen, stop ou encore ? Il évoque la fin de sa carrière

Jelle Vossen, stop ou encore ? Il évoque la fin de sa carrière

07:20
Le coach de l'Ajax mécontent de Dolberg ? "Il en est tout simplement très insatisfait"

Le coach de l'Ajax mécontent de Dolberg ? "Il en est tout simplement très insatisfait"

07:00
Le fils d'un ancien joueur du Club de Bruges et de Lokeren voit grand après ses débuts

Le fils d'un ancien joueur du Club de Bruges et de Lokeren voit grand après ses débuts

06:40
Le départ de Vandenbroeck a libéré Jelle Vossen : "Et ça n'est pas valable que pour moi"

Le départ de Vandenbroeck a libéré Jelle Vossen : "Et ça n'est pas valable que pour moi"

23:00
Encore du changement : l'ACFF annonce une réforme de ses D1, D2 et D3 à partir de 2027-2028

Encore du changement : l'ACFF annonce une réforme de ses D1, D2 et D3 à partir de 2027-2028

22:30
Dans la tourmente, une ex-star de Pro League réagit : "Ca crée un vrai chaos"

Dans la tourmente, une ex-star de Pro League réagit : "Ca crée un vrai chaos"

22:00
Philippe Albert donne de ses nouvelles après ses ennuis de santé : "J'ai changé de mode de vie"

Philippe Albert donne de ses nouvelles après ses ennuis de santé : "J'ai changé de mode de vie"

21:40
Pas de Coupe du Monde pour Marc Brys : voici le nouveau sélectionneur du Ghana

Pas de Coupe du Monde pour Marc Brys : voici le nouveau sélectionneur du Ghana

21:20
Ca se confirme : un ancien du Standard va entamer sa reconversion au Bayern Munich

Ca se confirme : un ancien du Standard va entamer sa reconversion au Bayern Munich

21:00
Une victoire qui soulage : que manque-t-il encore au SL16 FC pour assurer son maintien en D1 ACFF ?

Une victoire qui soulage : que manque-t-il encore au SL16 FC pour assurer son maintien en D1 ACFF ?

20:40
Après la terrible nouvelle, Nathan De Cat adresse un message aux supporters d'Anderlecht

Après la terrible nouvelle, Nathan De Cat adresse un message aux supporters d'Anderlecht

20:20
1
Après son raté, Opoku savoure : "On a beaucoup ri de moi, ça m'a choqué"

Après son raté, Opoku savoure : "On a beaucoup ri de moi, ça m'a choqué"

20:00
Thibaut Courtois réagit au sacre de Wout van Aert sur Paris-Roubaix : "Tellement mérité"

Thibaut Courtois réagit au sacre de Wout van Aert sur Paris-Roubaix : "Tellement mérité"

19:00
Un Carolo et deux Unionistes nominés : qui sera élu Soulier d'Ébène ?

Un Carolo et deux Unionistes nominés : qui sera élu Soulier d'Ébène ?

19:30
Saison réussie ne veut pas dire saison terminée : que peut espérer le RFC Liège au tour final de D1B ? Analyse

Saison réussie ne veut pas dire saison terminée : que peut espérer le RFC Liège au tour final de D1B ?

18:40
"Leko marque des points auprès du groupe" : un ancien Diable Rouge salue la gestion du coach

"Leko marque des points auprès du groupe" : un ancien Diable Rouge salue la gestion du coach

18:20
Plus arrivé depuis la défaite à Anderlecht : l'imprévisibilité de l'Union qui pourrait faire la différence Analyse

Plus arrivé depuis la défaite à Anderlecht : l'imprévisibilité de l'Union qui pourrait faire la différence

17:40
Le football ghanéen en deuil : un joueur perd la vie lors d'une attaque à main armée

Le football ghanéen en deuil : un joueur perd la vie lors d'une attaque à main armée

18:00
Ce joueur d'Anderlecht pourrait bien s'en aller cet été : il ne répond pas aux attentes

Ce joueur d'Anderlecht pourrait bien s'en aller cet été : il ne répond pas aux attentes

17:20
"Nous avons manqué de métier" : Fred Vanderbiest tente d'expliquer la défaite de Malines face à l'Union SG

"Nous avons manqué de métier" : Fred Vanderbiest tente d'expliquer la défaite de Malines face à l'Union SG

17:00
Romelu Lukaku prend une décision qui ne plaira certainement pas à Naples

Romelu Lukaku prend une décision qui ne plaira certainement pas à Naples

16:30
3
Rayan Cherki comparé à Kevin De Bruyne ? Eden Hazard ne valide pas : "Il n'y aura pas un autre KDB"

Rayan Cherki comparé à Kevin De Bruyne ? Eden Hazard ne valide pas : "Il n'y aura pas un autre KDB"

16:00
1
🎥 "Moi aussi je t'aime" : quand Amadou Onana répond à un supporter qui l'a insulté et fait rire le public

🎥 "Moi aussi je t'aime" : quand Amadou Onana répond à un supporter qui l'a insulté et fait rire le public

15:40
Coup dur pour Anderlecht : le club confirme la durée d'absence de Nathan De Cat

Coup dur pour Anderlecht : le club confirme la durée d'absence de Nathan De Cat

15:20
Tout est déjà presque joué en Pro League : où est passé le fameux suspense des Play-Offs ? Analyse

Tout est déjà presque joué en Pro League : où est passé le fameux suspense des Play-Offs ?

15:00
Nathan De Cat sera absent plusieurs semaines : sa participation à la finale de la Coupe de Belgique en danger

Nathan De Cat sera absent plusieurs semaines : sa participation à la finale de la Coupe de Belgique en danger

14:40
"Pour moi, dans notre génération, il y avait Ronaldo, Messi, Neymar, et Eden Hazard arrivait derrière"

"Pour moi, dans notre génération, il y avait Ronaldo, Messi, Neymar, et Eden Hazard arrivait derrière"

14:20
1
La Juventus obligée de recruter définitivement Loïs Openda pour une somme énorme : voici pourquoi

La Juventus obligée de recruter définitivement Loïs Openda pour une somme énorme : voici pourquoi

14:00
Le facteur X du Standard est en panne : comment Vincent Euvrard peut-il réveiller Rafiki Saïd ? Interview

Le facteur X du Standard est en panne : comment Vincent Euvrard peut-il réveiller Rafiki Saïd ?

13:30
🎥 Somptueux ! Jean Butez délivre son premier assist de la saison sur un long dégagement

🎥 Somptueux ! Jean Butez délivre son premier assist de la saison sur un long dégagement

13:00
Qui pour entraîner le KV Courtrai en D1A la saison prochaine ? Michiel Jonckheere restera-t-il ?

Qui pour entraîner le KV Courtrai en D1A la saison prochaine ? Michiel Jonckheere restera-t-il ?

12:30
L'AC Milan de Koni De Winter et Alexis Saelemaekers subit une lourde défaite : le titre s'éloigne...

L'AC Milan de Koni De Winter et Alexis Saelemaekers subit une lourde défaite : le titre s'éloigne...

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Quarts de finale
Sporting Portugal Sporting Portugal 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern Munich Bayern Munich
FC Barcelone FC Barcelone 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 2-0 Liverpool Liverpool
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 FC Barcelone FC Barcelone
Liverpool Liverpool 21:00 PSG PSG
Arsenal Arsenal 15/04 Sporting Portugal Sporting Portugal
Bayern Munich Bayern Munich 15/04 Real Madrid Real Madrid
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved