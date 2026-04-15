🎥 Quel scénario : Vincent Kompany et le Bayern éliminent le Real Madrid et sont en demi-finale !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste de football
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🎥 Quel scénario : Vincent Kompany et le Bayern éliminent le Real Madrid et sont en demi-finale !
Photo: © photonews

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Des buts, des retournements de situation, une carte rouge. Il y aura eu de tout dans ce Bayern Munich - Real Madrid. Les Bavarois ont arraché la victoire dans les derniers instants et rejoignent le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions.

Qui de Vincent Kompany ou de Thibaut Courtois allait se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions et rejoindre Leandro Trossard, qui s’est qualifié avec Arsenal au détriment du Sporting CP et qui affrontera l’Atlético de Madrid.

Le Bayern Munich et le Real Madrid se sont en tout cas fait des politesses ce mercredi soir à l’Allianz Arena, à commencer par les Bavarois et Manuel Neuer, qui a véritablement offert le 0-1 à Arda Güler dès la première minute et ainsi lancé cette partie et les ardeurs du Real (0-1, 1e).

Des ardeurs rapidement calmées cinq minutes plus tard, après l’égalisation d’Aleksandar Pavlović, qui a profité de la sortie complètement manquée du remplaçant de Thibaut Courtois, Andriy Lunin, pour reprendre de la tête le corner de Joshua Kimmich (1-1, 6e).

Diamant turc du Real Madrid, Arda Güler était toutefois dans une grande soirée qui lui a permis de rendre l’avantage aux Merengues à la demi-heure de jeu sur un joli coup franc, à nouveau pas très bien négocié par Neuer, pour égaliser sur l’ensemble des deux confrontations (1-2, 29e).

C’était sans compter sur le Diable (dommage...) de Harry Kane, auteur de son 50e but toutes compétitions confondues cette saison sur une bonne balle en profondeur d’Upamecano (2-2, 38e). Mais au tour de Kylian Mbappé de sortir de sa boîte dans la foulée et de mener à bien une contre-attaque orchestrée par Vinícius (2-3, 42e). Cinq buts, une première mi-temps folle et un score de 4-4 à l’average après 135 des 180 minutes.

Le Bayern de Vincent Kompany en demi-finale de la Ligue des Champions

La seconde période a logiquement offert moins de spectacle, entre deux équipes qui voulaient resserrer les boulons après la première période et ne plus trop s’exposer. Le tournant du match est intervenu à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, lorsqu’Eduardo Camavinga a reçu son deuxième avertissement en dix minutes et a laissé ses partenaires en infériorité numérique (86e).

Une aubaine pour le Bayern, qui n’a pas tardé à en profiter. Luis Díaz a offert la qualification aux Bavarois sur un service de Jamal Musiala (3-3, 89e), avant que Michael Olise n’offre même la victoire aux hommes de Vincent Kompany (4-3, 90+4e), qui auront donc remporté leurs deux confrontations face au Real Madrid, et qui retrouveront le Paris Saint-Germain dans le dernier carré.

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