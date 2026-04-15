398 minutes de jeu, écarté depuis la mi-janvier : mais où est passé Michel-Ange Balikwisha ?

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Photo: © photonews
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Michel-Ange Balikwisha a disparu des radars en Écosse. Inutilisé, l'ailier gauche congolais cherchera cet été une solution avec son entourage dans le but de se relancer.

Après un long feuilleton, Michel-Ange Balikwisha quittait l’Antwerp l’été dernier contre cinq millions d’euros pour rejoindre le Celtic Glasgow. Son but ressemblait à celui de Nicolas Raskin, qui attire l’intérêt de plusieurs clubs du Top 5 européen après avoir fait ses preuves en Écosse.

La réalité est toutefois bien différente des attentes pour l’ancien joueur du Standard, apparu à 14 reprises sous les couleurs du Celtic depuis le début de la saison pour un total de... 398 minutes de jeu.

Depuis son arrivée, l’ailier gauche a dû se contenter de onze montées au jeu et de trois titularisations : deux en championnat, lors de ses deux premiers matchs, et une en Coupe d’Écosse en janvier contre l’Auchinleck Talbot, un club qui gravite dans les divisions inférieures.

L’aventure écossaise tourne au calvaire pour Michel-Ange Balikwisha

Plus une seule fois dans le groupe pour un match de championnat depuis le mois de décembre et écarté de l’effectif pour les tours suivants en Coupe d’Écosse, Michel-Ange Balikwisha n’entre absolument pas dans les plans du Celtic Glasgow malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2030, et n'a plus figuré dans le groupe depuis trois mois !


Inutile d’être devin pour s’en rendre compte : son entourage cherchera inévitablement une nouvelle solution cet été. Et puisque le Celtic ne récupérera jamais cinq millions d’euros pour un joueur qui ne joue pas, un prêt semble être la solution la plus probable pour l’international congolais qui n’a, du coup, pas participé au barrage d’accession à la Coupe du monde contre la Jamaïque.

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