Ce n'est pas un hasard : pourquoi deux arrières gauches sont déjà cités au Standard, malgré Gustav Mortensen ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Ce n'est pas un hasard : pourquoi deux arrières gauches sont déjà cités au Standard, malgré Gustav Mortensen ?
Photo: © photonews
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Les premières rumeurs concernant le mercato estival sont lancées. Deux arrières gauches ont déjà été cités au Standard, et ce n'est pas pour rien. Cet été, Marc Wilmots devra apporter de la concurrence à Gustav Mortensen, déjà un peu trop incontournable.

Voir un joueur débarquer en Jupiler Pro League en provenance de la deuxième division danoise et occuper directement un rôle de titulaire indiscutable n’est pas chose fréquente.

C’est pourtant l’histoire de Gustav Mortensen depuis son arrivée au Standard en janvier. Directement à niveau, le joueur de 22 ans fait oublier Tobias Mohr, qui a dépanné à ce poste durant toute la première partie de saison, ainsi que Boli Bolingoli et Alexandro Calut, devenus indésirables.

Le transfert de l’ancien joueur de Lyngby est assurément l’un des meilleurs coups de Marc Wilmots depuis son arrivée à la tête de la direction sportive du Standard. Cependant, Gustav Mortensen est déjà un indéboulonnable, faute de concurrence, ce qui n’est pas forcément une excellente chose.

Un nouvel arrière gauche au Standard, mais pas pour déjà remplacer Gustav Mortensen

Il n’est donc pas surprenant de voir que deux arrières gauches sont déjà cités à Sclessin en vue du mercato estival. Le but n’est pas de déjà remplacer Mortensen, mais bien de le mettre en concurrence, pour le tirer vers le haut. Il n’y a encore rien de concret avec les noms rendus publics (Christ Tapé et Yvan Dibango), mais le but est que Mortensen ne soit pas aussi certain de sa place la saison prochaine.


"J’aime quand il y a de la concurrence. Si un autre joueur arrive, je vais faire le maximum pour être sûr que je puisse jouer. C’est le principal pour moi. C’est aussi bien quand quelqu’un te pousse encore plus à te dépasser", répondait le principal intéressé à ce sujet, il y a cinq jours en conférence de presse. La direction n’a pas encore posé de choix clair, mais oui : un nouvel arrière gauche devrait débarquer à Sclessin cet été.

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