Anderlecht surveille : voici le prix demandé par Naples pour libérer Romelu Lukaku

En conflit ouvert avec sa direction, Romelu Lukaku n'a plus d'avenir à Naples. Pas question toutefois pour les Partenopei de le laisser partir gratuitement et de s'asseoir complètement sur les 30 millions d'euros offerts à Chelsea en 2024.

Romelu Lukaku doit retourner en Italie dans les prochaines heures pour s'entretenir avec Antonio Conte le 20 avril concernant sa situation et son conflit ouvert avec la direction.

L'issue de la discussion semble toutefois déjà connue : Big Rom ne sera plus vraisemblablement pas réintégré au noyau A du Napoli, et le meilleur buteur de l'histoire des Diables peut déjà se mettre à la recherche d'un nouveau club, tout en préparant individuellement la Coupe du monde.

Ces dernières heures, le quotidien italien Il Mattino écrivait même que les champions en titre italiens seraient disposés à laisser partir Romelu Lukaku gratuitement, puisque l'important pour le Napoli serait d'économiser le salaire de sa dernière année de contrat plutôt que de récupérer une indemnité.

Naples demande trop d'argent pour le Sporting d'Anderlecht

Une information rapidement démentie par le reste de la presse italienne. Naples ne laissera pas partir Romelu Lukaku gratuitement et réclame, aux clubs intéressés, une indemnité de 15 millions d'euros. Une offre de 10 millions d'euros pourrait néanmoins être suffisante pour le Napoli, ce qui colle avec la valeur marchande de l'avant-centre de 32 ans, évalué à 12 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt.



Un prix qui mettrait évidemment le Sporting d'Anderlecht hors course. Les Mauves ont de l'argent en banque, mais pas au point de dépenser dix millions d'euros pour un attaquant de 32 ans. La Turquie, l'Arabie saoudite, voire les États-Unis restent donc les destinations les plus probables pour Romelu Lukaku, sauf si un club des cinq grands championnats décide de se mettre dans la danse et de tenter le coup.