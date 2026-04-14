Terrible nouvelle pour les Diables Rouges : entre Romelu Lukaku et le Napoli, ce serait définitivement terminé

La situation de Romelu Lukaku prend une tournure dramatique au Napoli. L'attaquant des Diables rouges, qui séjourne en Belgique depuis plusieurs semaines, n'a pas répondu à la convocation du club et en est tenu responsable.

Le feuilleton fait la Une de la presse italienne depuis quelques semaines, et ce n’est pas encore fini. D’après le quotidien La Repubblica, le Napoli a pris une décision radicale : Romelu Lukaku ne figurera plus dans l’effectif jusqu’à la fin de la saison, malgré ses mises à jour régulières concernant son état physique et sa rééducation.

Une rencontre entre le joueur et la direction du club est prévue le 20 avril, mais il semblerait qu’il s’agisse surtout d’une formalité. Au sein du club, on serait convaincu que la situation est irrémédiablement compromise et que la séparation est définitive.

L’entraîneur Antonio Conte soutient pleinement cette position. Bien que lui et Lukaku aient collaboré avec succès par le passé, aucune exception ne sera faite cette fois-ci. Le règlement intérieur du club prévaut, indépendamment du nom ou du statut du joueur.

Romelu Lukaku va arriver à la Coupe du monde sans aucun rythme

Un événement qui met brutalement fin à une période où Lukaku jouait un rôle clé à Naples. Le Diable Rouge était encore l’un des artisans du titre la saison dernière, mais sa relation avec le club s’est totalement refroidie ces dernières semaines.

On s’attend donc à ce que Naples tente de le vendre cet été. Son contrat courant jusqu’en juin 2027, un départ semble être la seule issue, ce qui signifie que Romelu Lukaku aurait déjà joué son dernier match sous les couleurs du Napoli.



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Il s’agit, évidemment, d’une très mauvaise nouvelle pour Rudi Garcia et les Diables Rouges. Si Lukaku ne rejoue pas d’ici la fin de la saison, il rejoindra la sélection nationale sans aucun rythme de match, et ce après une blessure importante. La Coupe du monde 2022 et le match contre la Croatie rappellent déjà qu’il ne s’agit pas d’une très bonne idée.