"C'était une soirée exceptionnelle" : deux Diables Rouges qualifiés pour les demi-finales de Conférence League

Le RC Strasbourg s'est qualifié pour les demi-finales de la Conférence League ce jeudi soir, avec deux Diables Rouges sur la pelouse.

Après avoir perdu 2-0 au match aller, Strasbourg a réussi à renverser la vapeur contre Mayence en s'imposant 4-0 à domicile ce jeudi en quart de finale de Conférence League.

"C'était une soirée exceptionnelle", a déclaré le Diable Rouge Diego Moreira après le match sur Sporza. "L'énergie ne venait pas seulement de moi et de Valentin (Barco). Si tout le monde n'avait pas apporté cette intensité, on n'aurait jamais pu revenir au score."

Moreira est conscient que Strasbourg est en train de réaliser quelque chose de spécial

En plus de Moreira, Mike Penders était titulaire dans les cages. Le gardien belge a eu peu de travail, car Strasbourg maîtrisait le match. "Nous avons une équipe incroyablement forte. On le voit avec nos remplaçants : ils entrent en jeu et nous apportent l'énergie dont nous avons besoin."

Strasbourg est en demi-finale de la Conference League, où il affrontera le Rayo Vallecano, un club espagnol. À ce stade de la compétition, personne ne doit être sous-estimé.

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"C'est un moment historique pour Strasbourg. Nous pouvons remporter deux trophées et nous allons tout faire pour y parvenir. Pour l'instant, nous sommes sur un petit nuage, mais il faudra vite redescendre", conclut Moreira.