Eupen au tour final avec le RFC Liège ? Une dernière journée avec de gros enjeux en Challenger Pro League

Cap sur la dernière journée de la phase régulière en Challenger Pro League. Cinq des huit matchs qui se disputeront en même temps ce vendredi soir auront de l'enjeu, ce qui promet une soirée animée.

Huit matchs en même temps pour cette dernière journée de phase classique en Challenger Pro League, ce vendredi soir (coup d'envoi à 20h00 pour toutes les rencontres).

Certains seront sans intérêt direct au classement, comme RSCA Futures - Olympic Charleroi, Jong Genk - Jong Gent ou Lierse - Lokeren. Des équipes qui ne peuvent pas descendre (les U23), déjà sauvées (Lierse et Lokeren) ou... déjà condamnées à la dernière place, dans le cas de l'Olympic.

Certaines rencontres, par contre, revêtiront encore un enjeu crucial. Ce sera notamment le cas de RFC Liège - AS Eupen, où les Sang & Marine peuvent espérer grappiller la quatrième place en vue du tour final, tandis que les Pandas peuvent encore espérer terminer dans le Top 6 en cas de faux pas du Patro Eisden.

Encore beaucoup de matchs à enjeu en Challenger Pro League

Les hommes de Stijn Stijnen partiront néanmoins nettement favoris face aux Francs Borains, qui tâcheront de leur côté d'assurer leur maintien sur le terrain face à une équipe du Patro qui cherchera à assurer sa sixième place et qui pourrait même dépasser le RFC Liège si les hommes de Gaëtan Englebert sont battus contre Eupen.

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Un RFC Liège qui peut encore terminer à la quatrième place, si Lommel est battu au Beerschot, d'ores et déjà certain de terminer troisième. Troisième derrière Courtrai, assuré de la promotion, qui recevra une équipe du RWDM qui se trouve à un point derrière les Francs Borains et qui devra aussi s'imposer pour se mettre en sécurité. Donnée similaire pour Seraing, qui recevra toutefois le champion incontesté et invaincu : Beveren.