Les chiffres vont grimper : une première grosse offre sur la table de Genk pour Zakaria El Ouahdi

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste de football
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Les chiffres vont grimper : une première grosse offre sur la table de Genk pour Zakaria El Ouahdi
Photo: © photonews
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Il est pratiquement certain que Zakaria El Ouahdi quittera le Racing Genk pendant l'été. La Premier League, surtout, se montre très intéressée, et une première offre serait déjà arrivée sur la table des dirigeants limbourgeois.

Malgré une saison en dents de scie et la grosse déception de ne pas participer aux Champions Play-Offs, le Racing Genk devrait tout de même vendre l'un ou l'autre joueur à prix d'or, cet été.

On parle évidemment de Konstantinos Karetsas, qui intéresse l'Europe entière, mais aussi de Zakaria El Ouahdi, pour qui des rumeurs circulent depuis plusieurs saisons et qui pourrait quitter la Jupiler Pro League à 24 ans.

La Premier League semble particulièrement intéressée par son profil. Newcastle a notamment coché son nom, ainsi que celui de Kyriani Sabbe, pour remplacer Kieran Trippier, mais la première offre arrivée sur le bureau des dirigeants de Genk viendrait d'un autre club.

Une première offre à plus de 20 millions pour Zakaria El Ouahdi ?

Selon les informations de Sportsboom, c'est Brentford qui aurait dégainé le premier avec une offre de 15 millions d'euros + 6 millions d'euros en bonus, assortie d'un salaire de 45 000 € par semaine pour le Marocain.


Une offre laissée en attente par le Racing Genk, qui sait que d'autres concurrents pourraient jouer la surenchère prochainement. Crystal Palace, où Daniel Muñoz, qui s'était aussi révélé à Genk, pourrait partir, surveille aussi la situation attentivement.

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