Cela se décante : une bataille entre l'Angleterre et les Pays-Bas pour Zakaria El Ouahdi

Cela se décante : une bataille entre l'Angleterre et les Pays-Bas pour Zakaria El Ouahdi

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Konstantinos Karetsas ne sera pas le seul joueur vendu à prix fort par le Racing Genk cet été. Les Limbourgeois retiendront difficilement Zakaria El Ouahdi, suivi par plusieurs clubs européens.

Le Racing Genk va devoir se remettre en question cet été pour éviter de reproduire cette saison décevante. Malgré une belle campagne européenne, les Limbourgeois ont manqué les Champions Play-Offs, ce qui constitue une claire déception.

Cela n'empêche pas plusieurs joueurs de Nicky Hayen d'être fortement suivis sur le marché des transferts. C'est évidemment le cas du "wonderkid" Konstantinos Karetsas, surveillé de près par l'Europe entière. Mais pas seulement.

Zakaria El Ouahdi intéresse aussi de nombreux clubs européens. Il y a peu, le latéral droit était notamment annoncé en concurrence avec Kyriani Sabbe pour remplacer Kieran Trippier, en fin de cycle du côté de Newcastle.

Une bagarre à coups de millions pour recruter Zakaria El Ouahdi

Les Magpies semblent conquis, mais ne sont pas les seuls. Déjà intéressé il y a trois ans, alors qu'El Ouahdi évoluait encore au RWDM, le PSV Eindhoven ne lâche pas l'affaire et serait prêt à concurrencer Newcastle.


Ces dernières semaines, des équipes comme Everton, Crystal Palace, Stuttgart, Wolfsburg et l'AC Milan ont aussi été mentionnées, mais Newcastle et le PSV semblent bien être les plus concrets pour le joueur de 24 ans, évalué à 15 millions d'euros selon le site de référence Transfermarkt.

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