Deux joueurs de Pro League en concurrence pour rejoindre la Premier League et Newcastle

Kyriani Sabbe et Zakaria El Ouahdi figureraient tous les deux sur la short-list de Newcastle pour remplacer Kieran Trippier, pressenti sur le départ. Un nouveau signe que la Premier League n'hésite pas à piocher dans notre Pro League pour recruter ses nouveaux talents.

Chaque saison, d'assez jeunes joueurs quittent la Jupiler Pro League pour rejoindre celui qui est considéré comme le plus grand championnat du monde : la Premier League.

Cet été ne devrait pas déroger à la règle, puisque plusieurs clubs du championnat d'Angleterre s'intéressent à des talents de notre championnat, tels que Christos Tzolis, Konstantinos Karetsas, Aleksandar Stankovic malgré la clause de rachat de l'Inter, et bien d'autres.

Selon le média anglais The Chronicle, Newcastle mettrait même en concurrence deux joueurs de notre Pro League pour devenir le prochain titulaire sur le côté droit de la défense.

En effet, le Three Lion Kieran Trippier semble sur le départ, et les Magpies auraient coché les profils de Kyriani Sabbe et de Zakaria El Ouahdi pour le remplacer.



Le joueur du Racing Genk est vu comme un profil déjà expérimenté, tandis que le Brugeois représente une bonne expérience entre jeunesse et, déjà, une certaine dose de métier. Un troisième arrière droit figurerait sur la short-list de Newcastle : Givairo Read, un talent néerlandais de Feyenoord.