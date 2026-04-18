Zulte Waregem cherche un coach... et il pourrait venir d'Anderlecht

Zulte Waregem est parvenu à se sauver sans trop de problèmes, mais se cherche tout de même un nouvel entraîneur après le licenciement de Sven Vandenbroeck.

Steve Colpaert a repris le flambeau de T1 à quelques journées de la phase classique, en tant qu'entraineur intérimaire. S'il n'est pas parvenu à éviter les Playdowns, il a tout de même assuré le maintien la semaine passée.

Colpaert pourrait-il recevoir sa chance en tant qu'entraîneur principal la saison prochaine ? Ce n'est pas improbable, mais apparemment, l'Essevee se chercherait bel et bien un autre entraîneur. Et l'une des pistes flandriennes mènerait à Anderlecht.

🟣👶 Jelle Coen is in demand on the market!



🔴🟢 RSCA Futures coach, currently active in Challenger Pro League, is one of the final two candidates shortlisted by Zulte Waregem to become the club’s head coach next season.



🇩🇰 Coen is competing with a Danish coach. #mercato #JPL pic.twitter.com/ynZwU9Zg8b — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) April 17, 2026

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, Jelle Coen, l'entraîneur du RSCA Futures, serait actuellement dans la shortlist de Zulte Waregem pour devenir le coach de Zulte Waregem dès cet été.

Jelle Coen ou Soren Krogh ?

Coen n'a pas encore dirigé d'équipe en D1A. Il est passé par les jeunes du KV Malines et du KRC Genk, et est à la tête du RSCA Futures depuis l'été 2024. Cette saison, les U23 mauves ont réalisé une saison en-dessous des attentes.





Jelle Coen n'est pas la seule option de Zulte : Sacha Tavolieri évoque un coach danois faisant également partie des deux dernières options en lice. Selon nos informations, il s'agit de Soren Krogh, ancien entraîneur notamment du FC Nordsjaelland, d'Aalborg et d'Odense, libre depuis plusieurs mois. Il avait déjà été cité mi-mars comme possible pompier de service.