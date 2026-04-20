Le maintien en guise de nouveau départ ? Les cinq travaux de la RAAL pour la saison prochaine

C'est fait : la RAAL a enfin assuré son maintien grâce à la dernière place désormais définitivement promise à Dender. Le club peut désormais entièrement regarder vers la saison prochaine.

Cette saison était celle de la nouveauté pour la RAAL : nouveau stade, nouvelle division, nouvelle adversité, nouvelles attentes, nouveau groupe. Être monté en D1A l'été dernier était sans doute la meilleure chose qui puisse arriver aux Loups : cela leur a permis de vivre une première saison parmi l'élite avec moins de tension en bas de tableau. Mais vivre un deuxième exercice plus serein passera par tirer les leçons des derniers mois.

Se renforcer en attaque

Au-delà même des chiffres bruts, (avec 30 buts en 30 matchs de phase classique, la RAAL est la troisième plus mauvaise attaque de l'élite et n'a toujours pas marqué en Playdowns), les mouvements à venir durant le mercato obligeront les Loups à se réinventer.

Les deux attaquants titulaires sont en effet amenés à quitter la Région du Centre. Pape Moussa Fall retournera au FC Metz (qui a déjà tenté de le rapatrier cet hiver), tandis que Jerry Afriyie retournera à Al-Qadsiah. Ensemble, ils représentent 13 des 30 buts inscrits en championnat. Les autres meilleurs buteurs ? Nolan Gillot et Wagane Faye avec deux buts chacun.

Avoir une équipe compétitive dès le début de la saison

Avant même le bilan final de la saison, Frédéric Taquin revenait assez ouvertement sur ce point : l'équipe qui a débuté le championnat n'était pas prête pour la D1A. "Si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de notre début de championnat. L'équipe qu'on avait au mois d'août était insuffisante pour la division un", expliquait l'entraîneur des Loups à l'issue de la phase classique.

Réaliser des transferts entrants très tôt n'est pas toujours synonyme de début de saison réussi. Il faudra veiller au casting en continuant à entourer le groupe d'éléments rompus aux exigences de l'élite. Et à régler rapidement les situations indécises de certains joueurs. Et pas des moindres. Les contrats de Maxence Maisonneuve et Nolan Gillot arrivent à échéance, tandis que d'autres cadres comme Sami Lahssaini et Marcos Peano risquent d'être une nouvelle fois fortement convoités. Les prolongations de Wagane Faye, Djibril Lamego et de Lahssaini sont un premier signal dans le bon sens.



Lire aussi… Une défaite sans conséquence : la RAAL s'incline face à Zulte Waregem mais reste en D1A›

Faire de l'Easi Arena une forteresse indomptable

Aucune victoire à domicile en 2026 : le bilan fait forcément tâche lorsque l'on joue devant des supporters aussi fidèles et peu avares en encouragements durant 90 minutes. Le fait d'avoir vu des équipes comme Genk et le Club de Bruges y perdre pied, d'y voir l'Union contrariée comme rarement montre tout l'enfer que peut représenter ce cocktail présentant un terrain synthétique bordé par des tribunes très proches des joueurs. Une synergie à retrouver en 2026/2027.

Trouver un rythme de croisière dans les hautes sphères du club

Pour une première saison en D1A, les coulisses louviéroises ont été agitées : Nicolas Frutos et David Verwilghen sont partis voir ailleurs en cours d'exercice, tandis que Jean-François Lenvain a annoncé son départ ce matin.

Nouvel élément du scouting louviérois, Jonathan Kindermans devra, comme il l'a fait au Lierse, montrer tout son savoir-faire pour amener des profils présentant une belle marge de progression à moindre prix. Mais avec toutefois plus de visibilité autour du projet.

Continuer à remettre Bryan Soumaré sur pied

Frédéric Taquin l'a également relevé : l'un des enjeux de la fin de saison sera de s'appuyer sur des joueurs qui ont entièrement la tête au projet des Loups. Bryan Soumaré est l'un d'entre eux. Après un an et demi sans club, l'ancien milieu offensif de Dijon commence à peine sa saison et a faim de ballon.

Cela tombe bien, il a du football dans les pieds. Lors de ses montées au jeu, le gaçon a montré toute la maîtrise et les idées qu'il pouvait apporter au jeu louviérois. Cela a débouché sur une première titularisation contre Zulte Waregem. Et ce n'est que le début : le Français de 27 ans doit être l'un de ceux sur lesquels l'animation de la RAAL s'appuiera la saison prochaine. Même si jusque-là, beaucoup d'eau s'écoulera sous les ponts du Canal du Centre.