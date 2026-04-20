"C'est une des plus grandes qualités" : Silvio Proto salue le travail de Vincent Kompany au Bayern

Silvio Proto s'est exprimé sur son ancien coéquipier à Anderlecht, Vincent Kompany. L'ancien gardien n'a pas hésité à saluer son travail.

Le Bayern de Vincent Kompany est officiellement devenu champion de Bundesliga dimanche soir. Après son succès 4-2 face à Stuttgart, le club bavarois ne peut plus être rattrapé au classement du championnat.

Silvio Proto a choisi de mettre Vincent Kompany comme son "Homme du week-end" dans l'émission Dans le Vestiaire, diffusée sur RTL. "Ce n’est pas la première fois que je le prends dans mon 'Homme du week-end', mais franchement, ce que réalise Vincent, c’est extraordinaire. Déjà comme joueur, c’était un capitaine exemplaire. Tout le monde voulait ressembler à Vincent."

"Mais maintenant qu’il est coach, en trois ou quatre ans de carrière, il est déjà devenu un des meilleurs coachs au monde. Félicitations à Vincent", a-t-il ajouté.

Une capacité à rendre ses joueurs encore meilleurs

Silvio Proto a mis en avant un aspect clé du travail de Vincent Kompany : "J’avais lu en début de semaine dans la presse qu'Ulrich Hoeness avait dit qu’une des meilleures qualités de Vincent, c’est qu’il arrive à tirer le meilleur de ses joueurs. Donc il rend tous ses joueurs meilleurs, et ça, c’est une des plus grandes qualités."



"Quand tu as un groupe, un effectif comme le sien, et que tu arrives à améliorer d’un petit pourcentage ces joueurs-là, c’est extraordinaire", a-t-il conclu.