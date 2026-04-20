Laissé de côté par Anderlecht, il rêve... de la Coupe du Monde !

Le RSC Anderlecht n'avait pas voulu, l'été dernier, d'Ismaël Baouf. Le défenseur central belgo-marocain avait donc rejoint le SC Cambuur, où il est incontournable cette saison.

Quand on voit le niveau des défenseurs centraux d'Anderlecht cette saison, on se demande comment c'est possible. En effet, alors que Marco Kana, longtemps mis de côté et qu'on ne pensait plus voir redevenir un élément important des Mauves, est titulaire, un garçon comme Lucas Hey semble clairement ne pas avoir le niveau tandis que Mihajlo Ilic a mis un certain temps avant de recevoir sa chance.

Et pourtant, un défenseur central était prêt à faire ses preuves l'été passé, mais a été mis de côté : Ismaël Baouf, formé à Neerpede, titulaire en U23, mais envoyé au SC Cambuur. En Eredivisie, Baouf impressionne, au point d'être désormais suivi par les meilleurs clubs d'Eredivisie.

Ismaël Baouf ne pense qu'au Maroc désormais

Baouf était international belge jusqu'en 2024, mais a ensuite été appelé par le Maroc et a accepté ces sélections, changeant dès facto de nationalité sportive. En mars dernier, il était repris avec l'équipe A du Maroc, sans obtenir de temps de jeu cependant.

"Je ne me considère pas comme une star. Mais cet intérêt fait plaisir", déclare Ismaël Baouf dans les colonnes du Omrop Fryslan. Baouf a vécu un grand moment au Maroc en étant champion du monde U20 l'année passée.



"C'était de la folie. La Coupe du Monde ? Je ferai tout pour y être. C'est un rêve. Je vais tout donner et essayer de me montrer, travailler dur", espère l'ancien international belge jusqu'en U19.