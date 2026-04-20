Le Sporting Charleroi à nouveau privé de deux cadres pour le match face à Genk

Yacine Titraoui et Parfait Guiagon seront une nouvelle fois absents pour le match entre le KRC Genk et Charleroi ce mardi.

Mario Kohnen a annoncé en conférence de presse que le club carolo sera toujours privé de ces deux cadres. "Ce sera trop tôt pour ce mardi, ils ne sont pas aptes. Mais ils sont sur le bon chemin. On parle de quelques jours et on verra ce qu’il en sera pour samedi à Louvain."

Il ne veut cependant pas utiliser ces absences comme une excuse : "On ne peut pas oublier de tels joueurs, ils sont très importants. Mais ceux qui ont joué contre le Standard ont montré qu’ils étaient prêts."

En pointe, le Sporting Charleroi a du choix : "On a le choix et c’est à eux, Antoine (Colassin), Aurélien (Scheidler) voire Filip (Szymczak), de se pousser pour marquer, mais j’ai aussi expliqué ce qui avait fait que j’avais opté pour Antoine contre le Standard."

Ne pas jouer trop défensivement

L’entraîneur a souligné l’importance de bien utiliser le ballon : "On doit être fort avec le ballon, pas seulement défendre, même si c’est contre un adversaire de qualité."



"Si on gagne, on relance tout. Il reste des matches et on veut prendre le maximum dans les deux rencontres qui viennent dans cette phase aller pour rester en position de tout gagner", a-t-il conclu selon Sudinfo.