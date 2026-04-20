Anderlecht s'intéresse à un ailier de Championship, mais le dossier s'annonce compliqué

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Amario Cozier-Duberry s'apprête à vivre un été important dans sa carrière. L'ailier de 20 ans est encore sous contrat avec Brighton, mais devra bientôt prendre une décision concernant son avenir. Anderlecht suit le dossier de près.

Le club anglais voit toujours du potentiel chez l’ailier et est en discussion pour prolonger son contrat. Ensuite, il sera décidé s’il peut intégrer le noyau A ou s’il doit à nouveau acquérir de l’expérience via un prêt.

Entre-temps, Cozier-Duberry impressionne à Bolton Wanderers, où il évolue sous forme de prêt. Avec neuf buts et plusieurs passes décisives, il prouve sa valeur, surtout après être revenu en force d’une blessure.

Ces performances ne sont pas passées inaperçues sur le continent. Selon The Athletic, plusieurs clubs suivent de près son dossier, dont des équipes de Jupiler Pro League.

Brighton veut le prolonger, mais un prêt est possible

Ainsi, le RSC Anderlecht ferait partie des clubs qui ont l’ailier dans leur viseur. Les Mauves voient en lui un renfort potentiellement intéressant, notamment dans l’optique d’un prêt.



Outre l’intérêt belge, des clubs allemands et portugais sont également à l’affût. Les prochains mois seront donc cruciaux : si Brighton ne lui donne pas encore sa chance en équipe première, un nouveau prêt semble être l’étape la plus logique. Anderlecht et d’autres clubs espèrent en profiter.