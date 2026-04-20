Un titulaire habituel de Charleroi n'a pas pu commencer face au Standard : "Il venait de devenir papa"

La titularisation d'Antoine Colassin à la place d'Aurélien Scheidler face au Standard a surpris. Coupable d'une perte de balle sur le 1-1 du Standard, le Français venait d'être papa... et de tomber assez fortement malade pendant la semaine.

Il s'agissait de l'une des surprises dans la composition du Sporting Charleroi pour recevoir le Standard, samedi. En plus de Yacine Titraoui et de Parfait Guiagon, légèrement blessés, Aurélien Scheidler ne faisait pas non plus partie du onze de base de Mario Kohnen.

Contrairement à ses deux compères offensifs, l'attaquant français, à qui Antoine Colassin a été préféré, n'était pas blessé. Il est d'ailleurs monté en seconde période, avant de se rendre coupable d'une grossière perte de balle amenant l'égalisation du Standard.

Malade et jeune papa, Aurélien Scheidler n'était pas en mesure de commencer face au Standard

Comment expliquer alors la non-titularisation de l'ancien attaquant de Dender et sa montée au jeu décevante, lors de laquelle il n'a pas vraiment pesé sur la rencontre ? Mario Kohnen a justifié son choix en conférence de presse, après la rencontre.

"Sa semaine a été très particulière, puisqu'il est devenu papa mardi. Il n'a donc pas accumulé beaucoup d'heures de sommeil pendant la semaine, et de plus, il est tombé assez sérieusement malade mercredi et jeudi. Voilà pourquoi Antoine Colassin a commencé", révélait Mario Kohnen, avant de poursuivre.



"Je suis déçu pour lui, car il avait l'occasion de faire la différence en montant au jeu, mais il a été coupable d'une grosse perte de balle à la place. C'est normal que nous soyons déçus et qu'il le soit aussi, mais un nouveau match arrive déjà bientôt (à Genk ce mardi, ndlr.) et il pourra se rattraper."