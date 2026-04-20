Les médias allemands couvrent Vincent Kompany d'éloges

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Les médias allemands couvrent Vincent Kompany d'éloges
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Quelques jours après avoir éliminé le Real Madrid en Ligue des champions, Vincent Kompany a conduit le Bayern Munich au titre national. En Allemagne, le ton est unanime : le coach belge est la figure de la saison et croule sous les éloges dans la presse nationale.

Chez BILD, on a surtout été frappé par la rapidité avec laquelle la joie est retombée après la conquête du 35e titre. Selon le chef du service des sports Henning Feindt, la fête était déjà terminée après une demi-heure et s’est déroulée de manière étonnamment sobre. Des joueurs clés comme Jamal Musiala et Luiz Díaz ont rejoint tranquillement les tribunes, loin de toute effusion.

Cette attitude correspond parfaitement à la mentalité instaurée par Vincent Kompany. Avec encore des ambitions en coupe et en Europe, il insiste sur la concentration, et même les clichés du football ont été revisités. Son nouveau mantra "Chaque titre est le premier" souligne la faim qu’il a insufflée à son équipe.

L’impact de Kompany est plus grand que celui de Kane ou Olise ?

Les éloges prennent encore plus d’ampleur lorsqu’on compare avec le passé récent. Sous son prédécesseur Thomas Tuchel, le club traversait une période difficile, mais Vincent Kompany a ramené stabilité et conviction. Selon les médias allemands, son impact serait même supérieur à celui de stars comme Harry Kane et Michael Olise.

Ce succès ne passe pas inaperçu en dehors de l’Allemagne. Des consultants estiment que les grands clubs européens pourraient s’intéresser à lui, notamment en raison des incertitudes autour de Pep Guardiola à Manchester City et de la recherche d’un nouvel entraîneur du côté du Real Madrid.

Un Bayern trop dominant

De son côté, Die Welt ne manque pas non plus de superlatifs. Kompany y est décrit comme le véritable homme de la saison, grâce à ses rotations intelligentes, sa confiance accordée aux jeunes talents et son leadership calme et maîtrisé. Il n’a pas seulement renforcé l’équipe, mais aussi amélioré l’image du club.

Lire aussi… Le Bayern de Vincent Kompany en route vers un triplé ? "Penser trop loin n'est pas l'une de mes qualités"

Une note plus critique apparaît toutefois. La domination du Bayern Munich avec un seul autre champion en treize ans, le Bayer Leverkusen rend le championnat moins captivant. Le fait que le titre soit déjà joué plusieurs semaines avant la fin nuit, selon certains, à l’attractivité de la Bundesliga.

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